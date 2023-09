Oberliga Westfalen: Wattenscheid zieht die Reißleine - Britscho muss gehen

Die SG Wattenscheid 09 hat sich von Trainer Christian Britscho getrennt. Damit reagiert der Absteiger auf den Fehlstart in der Oberliga Westfalen.

Bei der SG Wattenscheid ist die für Montagabend angekündigte Entscheidung über die Zukunft von Trainer Christian Britscho gefallen - zu Ungunsten des 53 Jahre alten Coaches. Britscho wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt, wie der Traditionsverein mitteilte.

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga verpatzte die SGW den Neuanfang in der Oberliga Westfalen. Nur ein Punkt steht nach sechs Spieltagen zu Buche. Am Sonntag unterlagen die Wattenscheider dem Aufsteiger SpVgg Erkenschwick mit 2:4 vor eigenem Publikum. Diese Niederlage war offenbar eine zu viel für Britscho.

Wer die Nachfolge des hauptberuflichen Polizeibeamten antritt, ist ungewiss. Vorerst setzt der Klub auf eine Interimslösung mit Co-Trainer Timo Janczak.

"Wir als Vorstand haben heute eine Entscheidung treffen müssen, die uns sehr schwer gefallen ist", wird Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo in einer Mitteilung zu Britschos Aus zitiert. Am Montagmorgen hatte er gegenüber RS die Zukunft des Trainers offen gelassen, ein Bekenntnis jedoch vermieden.

"Zu Saisonbeginn war es so, dass wir trotz ordentlicher Leistung, schlechte Ergebnisse erzielt haben. Mittlerweile gibt es die Tendenz, dass sich die gezeigten Leistungen auch den Ergebnissen anpassen", erklärt Pozo y Tamayo. "Aus diesem Grund sahen wir uns dazu gezwungen, einen neuen Impuls zu setzen. Wir danken Christian für die tolle Zusammenarbeit, schätzen ihn als Mensch wirklich sehr und wünschen ihm natürlich nur das Beste für die Zukunft."

Zugleich betonte der Sportchef, dass Britscho in den vergangenen Jahren "tolle Arbeit geleistet und sich um diesen Verein verdient gemacht" hat. Britscho war seit dem Neustart im Sommer 2020 verantwortlich und führte Wattenscheid zwei Jahre später zur umjubelten Rückkehr in die Regionalliga. Es folgte der Abstieg - und nun der für den Trainer folgenschwere Fehlstart in der Oberliga.