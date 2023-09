SG Wattenscheid: Bleibt oder geht Trainer Britscho? Das sagt der Sportchef

Die SG Wattenscheid 09 ist Tabellenletzter in der Oberliga Westfalen. Kein Wunder, dass sich an der Lohrheide die Trainerfrage stellt.

Einmal mehr zeigte die SG Wattenscheid 09 eine ansprechende Leistung in der Oberliga Westfalen. Doch einmal mehr standen die Schwarz-Weißen am Ende mit leeren Händen da. 2:4 unterlag die SG der Spielvereinigung Erkenschwick.

Rund 1000 Zuschauer waren gekommen, um das Traditionsduell zu verfolgen. Mit Pfiffen wurden die Spieler der SG Wattenscheid in die Halbzeit begleitet, mit Applaus nach der fünften Niederlage aus sechs Oberliga-Saisonspielen verabschiedet.

"Mir tut es unfassbar weh für die Fans. Das Spiel ist für die Zuschauer ein Derby, wie Schalke gegen Dortmund in der Oberliga", resümierte SG-Führungsspieler Marvin Schurig reumütig.

Große Enttäuschung und Niedergeschlagenheit an der Lohrheide: Während die Spieler am Montag (18. September) ihrem Studium oder ihren Berufen nachgehen, werden am Abend die Verantwortlichen tagen. "Ich mache gerade während unseres Telefonats einen Spaziergang, um den Kopf etwas freizubekommen. Am Abend werden wir uns mit dem Trainer und allen Verantwortlichen zusammensetzen und entscheiden wie es weitergeht", verriet Christian Pozo y Tamayo, Sportchef der Wattenscheider, gegenüber RevierSport.

Wir spielen gut und erarbeiten uns Chancen, schießen aber keine Tore. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass wir Tabellenletzter sind. Diese Situation dürfen wir keinesfalls unterschätzen. Christian Pozo y Tamayo

Bleibt oder geht Christian Britscho? Pozo y Tamayo: "Zu dieser Stunde kann ich das wirklich nicht sagen. Das ist aktuell eine Fifty-Fifty-Entscheidung. Die Jungs haben wieder ein ordentliches Spiel gemacht, aber vor dem Tor Nerven gezeigt. Das zieht sich schon so seit Spieltag eins. Wir spielen gut und erarbeiten uns Chancen, schießen aber keine Tore. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass wir Tabellenletzter sind. Diese Situation dürfen wir keinesfalls unterschätzen."

Am 7. Spieltag, Sonntag, 24. September, 15 Uhr, ist die SG Wattenscheid 09 bei den Sportfreunden Siegen zu Gast. Bleibt abzuwarten, wer dann auf der Wattenscheider Trainerbank sitzen wird.