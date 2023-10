Nach Wattenscheid-Aus: Neues Traineramt - Britscho übernimmt U19-Bundesligisten

Christian Britscho hat nach bei seinem Aus bei Oberligist SG Wattenscheid 09 eine neue Aufgabe. Nach RevierSport-Informationen übernimmt er das Traineramt bei einem U19-Bundesligisten.

Christian Britscho bekommt ein neues Traineramt. Nach exklusiven Informationen von RevierSport wird der 53-Jährige die U19 des Wuppertaler SV in der A-Junioren Bundesliga West übernehmen.

Mitte September war Britscho von der SG Wattenscheid 09 entlassen worden. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga hatte seine Mannschaft den Neuanfang in der Oberliga Westfalen verpatzt. Nach nur einem Punkt aus sechs Spieltagen musste der Trainer gehen.

Britscho war seit dem Neustart im Sommer 2020 verantwortlich und führte Wattenscheid zwei Jahre später zur umjubelten Rückkehr in die Regionalliga. Es folgte der Abstieg - und nun der für den Trainer folgenschwere Fehlstart in der Oberliga. Doch wo ein Ende, da auch ein Anfang.

Denn eine Woche später hatte der Wuppertaler SV für seine U19 ebenfalls die Reißleine gezogen. Sechs Niederlagen in sechs Spielen, 5:25 Tore, Tabellenschlusslicht - eine zu große Hypothek für Trainer Samir El-Hajjaj, der trotzdem nicht mit einer Entlassung gerechnet hatte.

Im RS-Interview sagte der enttäuschte 40-Jährige: "Wir sind so verblieben, dass ich erst einmal meine B-Plus-Trainerlizenz mache und wir dann Mitte oder Ende Oktober über meine Zukunft sprechen." Der Verein würde ihn gerne in einer anderen Rolle weiter beim WSV sehen. "In welcher das ist, weiß ich nicht und ich bin selbst auf den Vorschlag des Klubs gespannt."

Die Rolle des Cheftrainers der U19 wird es nicht sein. Diesen Posten wird Christian Britscho beim Bundesliga-Aufsteiger übernehmen.