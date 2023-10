U19-DFB-Pokal: Gelingt Schalke die Rache für eine bittere Pleite?

Der FC Schalke 04 steht im Achtelfinale des DFB-Pokals der A-Junioren. Am Gegner scheiterten die Königsblauen in der Vorsaison im Finale.

In der vergangenen Saison war es das Endspiel, nun steigt das Duell bereits im Achtelfinale des DFB-Pokals der A-Junioren. Am Samstag empfängt die U19 des FC Schalke 04 den 1. FC Köln (11 Uhr, RS-Liveticker).

Dann wollen die Königsblauen Rache nehmen für die bittere Pleite im Finale der letzten Ausgabe. Ende April lieferten sich beide Teams in Babelsberg einen unterhaltsamen Schlagabtausch - mit dem besseren Ende für die Kölner.

Zunächst führte der FC mit 2:0, dann drehte Schalke das Spiel innerhalb von 17 Spielminuten in ein 3:2. Doch den Kölner gelang der Ausgleich - und in der Verlängerung schließlich auch der Treffer zum 4:3-Endstand. Nun kommt es zur Wiederauflage, wobei altersbedingt nicht mehr allzu viele Spieler aus dem Finale am Samstag auf dem Rasen stehen dürften.

"In einem Spiel zwischen den beiden Finalisten des Vorjahres steckt eine gewisse positive Brisanz", wird Schalkes Trainer Norbert Elgert im Vorfeld von Vereinsmedien zitiert. "Köln ist ähnlich stark wie im vergangenen Jahr, allerdings haben sie in der Liga zuletzt gegen drei sehr starke Gegner verloren. Wir werden alles dafür tun, eine Runde weiterzukommen - wir wollen das unbedingt."

Worauf Elgert beim Blick auf die Bilanz der Domstädter anspielt: Sie kassierten zuletzt in der U19-Bundesliga West Niederlagen gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund (0:2), Arminia Bielefeld (1:2) und Bayer Leverkusen (1:2).

Damit steht die Mannschaft von Trainer Stefan Ruthenbeck auf dem fünften Tabellenplatz - sechs Punkte hinter den drittplatzierten Schalkern. In der Bundesliga gab es das Duell bereits in dieser Saison, am zweiten Spieltag trennten sich beide Klubs 1:1.

Im Pokalspiel, das bei freiem Eintritt auf dem Trainingsgelände von S04 stattfindet, müssen die Gelsenkirchener auf Zaid Amoussou-Tchibara, Philip Buczkowski, Taylan Bulut, Nedzhib Hadzha und Til Heitzmann verzichten.

DFB-Pokal der A-Junioren: Die Achtelfinal-Paarungen

Samstag, 7. Oktober

SV Sandhausen - Bayer Leverkusen

Carl Zeiss Jena - Hamburger SV

Energie Cottbus - SC Freiburg

Fortuna Düsseldorf - TSG Hoffenheim

FC Schalke 04 - 1. FC Köln (alle 11 Uhr)

Greuther Fürth - VfL Wolfsburg (12 Uhr)

Berliner AK - Hertha BSC (13 Uhr)

Sonntag, 8. Oktober

Mainz 05 - 1. FC Kaiserslautern (11 Uhr)