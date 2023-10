U19-Bundesliga: Schalke setzt Siegesserie fort, MSV verliert beim Schlusslicht

Die U19 des FC Schalke 04 bleibt durch ein 2:0 über Alemannia Aachen in der Spitzengruppe. Der MSV Duisburg verliert, Bayer Leverkusen bleibt am Spitzenreiter dran.

7. Spieltag in der A-Junioren Bundesliga West. Vor der dreiwöchigen Herbstpause hatten sechs Mannschaften am Sonntag (1. Oktober) die Chance, mit einem Sieg und Selbstvertrauen im Rücken in die Pause zu gehen.

Die U19 des FC Schalke 04 war bei Alemannia Aachen gefordert und peilte den vierten Sieg in Serie an. Die Knappen waren im ersten Durchgang die überlegene Mannschaft und belohnten sich nach einer guten halben Stunde mit der Führung. Jean Paul Ndiaye (33.) markierte den verdienten 1:0-Halbzeitstand mit etwas Unterstützung vom Innenpfosten.

Nach dem Seitenwechsel erwischte S04 einen Traumstart und stellte durch Tristan Osmani (47.) auf 2:0. Die Aachener bäumten sich in der Schlussphase nochmal auf und kamen durch Lirim Jashari (87.) zum 1:2, doch Berkay Karaca (89.) sorgte mit dem 3:1 für die Entscheidung. Mit dem Auswärtssieg ist Schalke 04 neuer Tabellendritter.

Das Spitzenspiel des Spieltags fand allerdings in Leverkusen statt, wo Bayer auf Fortuna Düsseldorf traf: Der - vor dem Spieltag - Tabellenzweite empfing den Drittplatzierten - mit dem besseren Ende für die Hausherren. Mit einem 3:0-Erfolg sicherte sich die Werkself den sechsten Sieg im siebten Spiel. Drei Zähler beträgt der Rückstand auf die noch makellose Mannschaft von Borussia Dortmund auf Platz eins.

MSV Duisburg verliert beim Schlusslicht

Im dritten Spiel des Tages war die U19 des MSV Duisburg beim Wuppertaler SV zu Gast. Beim bis dahin sieglosen Schlusslicht wollten die Duisburger nach drei Niederlagen in Folge den Trend umkehren - stattdessen gab es für den MSV einen Rückschlag zu verkraften. Nach einer Stunde machte der WSV das 1:0 und entschied mit dem 2:0 in der Nachspielzeit (90.+5) die Partie.

Die Ergebnisse vom Samstag:

Borussia Dortmund - 1. FC Köln 2:0

Viktoria Köln - VfL Bochum 2:3

Borussia Mönchengladbach - SC Paderborn 0:2