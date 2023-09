BVB U19: Sturmjuwel Paris Brunner über seine Torquote und die Fritz-Walter-Medaille

Kürzlich ist BVB-Nachwuchstalent Paris Brunner mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold geehrt worden. Für die laufende U19-Saison steckt sich der treffsichere Angreifer hohe Ziele.

Bei diesem Juwel reiben sich die Fans von Borussia Dortmund schon die Hände: U19-Torjäger Paris Brunner glänzt mit einer hervorragenden Torquote und gilt als eines der spannendsten europäischen Talente im Jugendbereich.

Nachdem er in der vergangenen U17-Bundesliga West-Saison durchschnittlich nur 34 Minuten für einen Treffer brauchte (16 Tore in sechs Spielen), folgte prompt der Sprung zur A-Jugendmannschaft. Unter der Leitung von Trainer Mike Tullberg weiß er in dieser Spielzeit erneut für Furore zu sorgen und führt die Torschützenliste nach sechs Spieltagen mit neun Treffern an.

Tabellarisch gesehen grüßt Brunner mit seiner Mannschaft, noch ohne Punktverlust, ebenfalls von der Spitzenposition.

Nachdem ihm zuletzt beim 2:0-Auswärtssieg gegen den Nachwuchs von Arminia Bielefeld erstmals in dieser Saison kein eigener Treffer gelang, baute er sich im darauffolgenden Meisterschaftsspiel gegen Borussia Mönchengladbach selbst Druck auf. Mit Erfolg: Bereits im ersten Spieldrittel schnürte der talentierte Angreifer einen Hattrick und entschied die Partie quasi im Alleingang (Endstand 3:0).

„Das war ein bisschen in meinem Kopf, dass ich jetzt auf jeden Fall treffen muss“, verriet Brunner und unterstrich den hohen Anspruch an sich selbst: „Ich habe mir vorgenommen in jedem Spiel zu treffen. Deswegen musste ich das fehlende Tor in Bielefeld mit drei Toren gegen Gladbach ausgleichen. Beim Elfmeter zum 1:0 hatten wir ein bisschen Glück. Bei den anderen beiden Treffern haben wir es gut gemacht und klug umgeschaltet. “

Nicht selten wird Brunner, aufgrund seiner außergewöhnlichen Statistiken, mit Youssoufa Moukoko verglichen. Für viele Beobachter ist klar: BVB-Cheftrainer Edin Terzic wird spätestens im nächsten Sommer wohl kaum noch drumherum kommen, das Sturmjuwel in den Profikader aufzunehmen.

Mit gerade einmal 17 Jahren übernimmt er in der U19 bereits hohe Verantwortung: „Ich habe eine gewisse Führungsrolle. Zwar bin ich kein Altjahrgang, aber ich würde schön sagen, dass ich die Mannschaft ein bisschen mitreiße. Meine Stärke und Robustheit helfen mir dabei.“

Fritz-Walter-Medaille in Gold: Brunner tritt in große Fußstapfen

Kürzlich ist der Offensivmann mit der goldenen Fritz-Walter-Medaille, der höchsten und bedeutendsten Auszeichnung im Jugendbereich, für den deutschlandweit besten Spieler seines Jahrgangs (2006) ausgezeichnet worden.

Das ist eine Top-Auszeichnung für mich. Ich fühle mich sehr geehrt Paris Brunner

Seine Vorgänger zählen heutzutage zu den größten Stars der Bundesliga: Florian Wirtz, Karim Adeyemi, Timo Werner, Leon Goretzka oder Mario Götze - um nur ein paar Namen zu nennen. „Das ist eine Top-Auszeichnung für mich. Ich fühle mich sehr geehrt“, betont Brunner.

In der vergangenen Woche setzte die BVB-U19 im ersten Gruppenspiel der UEFA Youth League ein dickes Ausrufezeichen. Zu Gast bei Paris Saint-Germain gelang Schwarz-Gelb ein 1:0-Sieg. An Spieltag zwei wartet nun das Duell gegen den Nachwuchs von AC Mailand.

Brunner traut den Borussen viel zu: „Wir werden uns bestmöglich darauf vorbereiten und wollen den zweiten Sieg einfahren. Das Ziel ist so weit zu kommen wie möglich. Wenn es mal nicht passen sollte, dann passt es nicht. Aber wir versuchen alles. Und was mich persönlich angeht will ich nicht nur in der U19-Bundesliga in jedem Spiel treffen.“