U19-Bundesliga: BVB gewinnt mit Millionen-Talent, Siege für Schalke und Bochum

In der U19-Bundesliga West haben Borussia Dortmund, der FC Schalke 04 und der VfL Bochum am Sonntag Siege eingefahren.

Die U19 von Borussia Dortmund fliegt weiter durch die A-Junioren Bundesliga West. Die BVB-Talente feierten am Sonntag den sechsten Sieg im sechsten Spiel und blieben zum fünften Mal ohne Gegentor. Das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach gewannen sie mit 3:0.

Trainer Mike Tullberg bot beim Heimspiel einen Hochkaräter in seiner Startelf auf: Julien Duranville, der im vergangenen Winter für eine hohe einstellige Millionensumme nach Dortmund gewechselt war und etatmäßig zum Profiteam gehört. Nach einer Verletzung sollte der 17-Jährige Spielpraxis in der U19 sammeln.

Herausragender Mann auf Seiten der Borussia war allerdings ein anderer: Paris Brunner. Der deutsche Junioren-Nationalstürmer erzielte alle drei Treffer des Tages innerhalb von 17 Minuten (13., 25., 30.). Begünstigt wurde der BVB-Sieg durch einen Platzverweis gegen Gladbachs Joshua Uwakhonye zu Beginn der zweiten Halbzeit (54., Gelb-Rot).

Im Verfolgerfeld des Spitzenreiters gelang dem FC Schalke 04 der dritte Erfolg am Stück. Das Revierduell beim MSV Duisburg entschieden die Königsblauen mit 1:0 zu ihren Gunsten. Tristan Osmani traf per Distanzschuss für die Mannschaft von Norbert Elgert (36.).

Befreiungsschlag für den VfL Bochum

Der MSV hingegen blieb zum dritten Mal in Serie ohne Punkte. Ob wohl die Abwesenheit von Trainer Engin Vural am Sonntag eine Rolle spielte? Der Erfolgscoach der U19 wurde ja zumindest bis auf Weiteres zu den Profis befördert. Seine Co-Trainer Andre Panz und Dimitri Steininger standen gegen Schalke an der Seitenlinie.

Wichtige drei Punkte nach vier Niederlagen aus fünf Partien sammelte der VfL Bochum. Mit 4:1 setzte sich die Mannschaft von Trainer Heiko Butscher gegen den Wuppertaler SV durch.

Eligius Hounsa (40.), Niko Bozickovic (43.), Ciwan Günes (57.) und Jayden Peters (90.+3) waren für die Bochumer erfolgreich. Albright Eneghabu hatte zwischenzeitlich für den WSV verkürzt (45.). Damit verlässt der VfL die Abstiegsränge, während Wuppertal weiterhin auf die ersten Punkte der Saison wartet - der Absteiger bleibt am Tabellenende.

U19-Bundesliga West: Der sechste Spieltag im Überblick

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 3:0

MSV Duisburg - FC Schalke 04 0:1

VfL Bochum - Wuppertaler SV 4:1

1. FC Köln - Arminia Bielefeld 13 Uhr

Fortuna Düsseldorf - Alemannia Aachen 4:1

SC Paderborn - Bayer Leverkusen 1:2

SC Verl - Viktoria Köln 1:5