U19-Niederrheinliga: RWE stark, ein Team ohne Punktverlust, Uerdingen Letzter

In der U19-Niederrheinliga grüßt der TSV Meerbusch von der Spitze, am Ende steht nach einem schlimmen Start der KFC Uerdingen.

Nach dem Rückschlag am zweiten Spieltag der U19-Niederrheinliga gegen den VfB Hilden hat Rot-Weiss Essen am dritten Spieltag den Turbo gezündet. Die bis dato furios aufspielende Spvg Schonnebeck wurde vor 300 Zuschauern mit 5:1 geschlagen.

Ein starkes Ausrufezeichen der Essener, die mit sechs Punkten nun in der Tabelle oben dabei sind. Ein Team hat sich bislang aber makellos gehalten. Und zwar der TSV Meerbusch, der nach dem 2:0 gegen die SG Essen-Schönebeck neun Punkte auf dem Konto hat. Kamil Kaya und Noah Martinovic schossen Meerbusch zum perfekten Start.

Neben Schonnebeck hat am Sonntag auch Dostlukspor Bottrop den dritten Dreier in Serie verpasst. Nach zwei Siegen in Folge gab es beim VfB Hilden ein 1:3. Was auffällt: Mit Hilden ist zu rechnen.

Der VfB verlor zum Start knapp gegen Rot-Weiß Oberhausen, besiegte dann RWE und schlug nun Dostlukspor Bottrop, die bisher ohne Punktverlust waren. Gegen Bottrop stand es zur Pause 2:1, nach dem Wechsel gab es die Entscheidung.

Von Platz zwei bis sieben haben die Mannschaften nun alle sechs Punkte, auch deshalb, weil RWO im dritten Spiel den zweiten Sieg verpasste. Bei der SG Unterrath reichte es nur zu einem 0:0 für die Kleeblätter.

Ganz unten hat derweil der KFC Uerdingen einen echt miserablen Start hingelegt. Zum Auftakt gab es ein 2:11 gegen Schonnebeck. Nach einer weiteren Pleite am 2. Spieltag gab es nun ein 2:4 beim SC St.Tönis - 17 Gegentore nach drei Begegnungen und kein Punkt, das bedeutet natürlich die Rote Laterne für den KFC.

Neben dem KFC ist auch der VfL Rhede weiter ohne eigenen Zähler. Gegen Viktoria Buchholz gab es am Sonntag eine 0:3-Heimniederlage. Am vierten Spieltag wird es für die Uerdinger auch nicht leichter zu punkten, denn dann geht es gegen Tabellenführer Meerbusch.

RWE muss am 4. Spieltag gegen die SG Unterrath ran, RWO gegen St. Tönis. Die Partien werden alle am Sonntag (10. September, 11 Uhr) angepfiffen.