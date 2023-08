KFC Uerdingen: Neuer U19-Trainer war zuletzt in der Regionalliga West tätig

Der KFC Uerdingen hat einen neuen Trainer für sein U19-Team verpflichtet. Er folgt auf Dmitry Voronov.

Seit Dmitry Voronov in die Geschäftsführung des KFC Uerdingen aufgerückt ist, war der Posten des U19-Trainers bei den Krefeldern vakant. Nun haben sie einen neuen Coach für die A-Junioren gefunden: Johannes Dahms übernimmt die Mannschaft, die in der Niederrheinliga an den Start geht.

Der 35-Jährige verfügt über die DFB-A-Lizenz und bringt Erfahrungen aus dem Jugend- und Seniorenbereich mit. Zuletzt war er als Co-Trainer beim Regionalligisten 1. FC Bocholt tätig.

Davor - bis zum Ende des vergangenen Jahres - trainierte Dahms den Herren-Bezirksligisten SV Vorst. Auch im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des MSV Duisburg war der neue KFC-Coach bereits aktiv.

"Wir freuen uns, mit Johannes einen Trainer gefunden zu haben, der in der Lage ist, die Jugendarbeit beim KFC zu professionalisieren und sportlich weiterzuentwickeln", erklärt Vorgänger Voronov in einer Vereinsmitteilung.

Voronov selbst ist inzwischen zum Geschäftsführer Sport der Nachwuchsabteilung aufgestiegen. Damit fällt auch die Auswahl der Trainer in seinen Verantwortungsbereich. Der 37-Jährige hatte die U19 in der abgelaufenen Saison trainiert und parallel weitere Aufgaben übernommen - unter anderem war er als Interimstrainer des Oberliga-Teams eingesprungen.

Nun gibt er die U19 in die Hände von Dahms. In dessen Verpflichtung war zudem Maximilian Beister involviert. Der Ex-Profi, der vor einiger Zeit seine Karriere beendete, ist inzwischen als externer Berater für den KFC tätig. "Schon nach den ersten Gesprächen, hat sich schnell herausgestellt, dass Johannes, aufgrund seiner Erfahrung im Junioren- wie auch im Seniorenbereich der ideale Trainertyp für den KFC ist", sagt Beister zum neuen Mann bei der U19.

Ernst wird es bei den A-Junioren ab dem 20. August. Dann startet die neue Saison in der Niederrheinliga, der zweithöchsten Spielklasse. Zum Start gastieren die Uerdinger bei der Spvg Schonnebeck.