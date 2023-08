Schalke U19: Ex-U17-Trainer Cinel schwärmt in Österreich von S04-Juwel Osmani und Elger

Beim FC Schalke 04 trainierte Onur Cinel Tristan Osmani in der Schalker U17. Nun gab es in Österreich ein Wiedersehen.

Beim FC Schalke 04 trainierte Schalkes ehemaliger U17-Trainer Onur Cinel Tristan Osmani. 2022 gewannen beide zusammen die Deutsche Meisterschaft.

Inzwischen hat Cinel den Zweitligisten verlassen und ist Seniorentrainer in der zweiten österreichischen Liga beim FC Liefering. Jetzt gibt es in Österreich ein Wiedersehen mit dem 18-Jährigen, der in der kommenden Saison für die U19 des FC Schalke 04 spielen wird.

Der Hintergrund: Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick, auf Schalke ebenfalls bestens bekannt, hat einige vielversprechende österreichische Fußballtalente vom 30.7. bis zum 2.8. in die Sportschule Lindabrunn zu einem Perspektivspielerlehrgang eingeladen. Tristan Osmani ist dabei. Sein Ex-Trainer Onur Cinel auch.

Denn Cinel hatte bereits in seinem letzten Jahr bei den Knappen parallel als Co-Trainer der österreichischen Nationalmannschaft unter Rangnick gearbeitet. Und sich so in der Alpenrepublik einen Namen gemacht. Sein Engagement beim FC Liefering kommt also nicht von ungefähr.

Er muss noch ein bisschen selbstbewusster werden. Auf Schalke ist er bei Norbert Elgert, einem der besten Nachwuchstrainer Europas, jedoch in sehr guten Händen. Ich bin sicher, dass er dort die nächsten Schritte machen wird, um sich seinen persönlichen Traum zu erfüllen Onur Cinel

Und Cinel gerät ins Schwärmen über seinen ehemaligen Spieler: "Er ist ein sehr interessanter Spieler, weil er spielstark ist, aber trotzdem auch eine sehr hohe Geschwindigkeit an den Tag legt. Spieler auf der Zehn sind meistens nicht unbedingt die sprintschnellsten. Aber er vereint beide Komponenten", lobte gegenüber dem Online-Portal laola1.at.

Er sei ein toller Spieler und ein toller Mensch. Auch zur Familie des Linksfuß gäbe es eine enge Bindung. In der Knappenschmiede sei er er bestens aufgehoben: "Er muss noch ein bisschen selbstbewusster werden. Auf Schalke ist er bei Norbert Elgert, einem der besten Nachwuchstrainer Europas, jedoch in sehr guten Händen. Ich bin sicher, dass er dort die nächsten Schritte machen wird, um sich seinen persönlichen Traum zu erfüllen", meinte Cinel.

Und hätte sicher wie der S04 nichts dagegen, wenn er Osmani dann mal irgendwann demnächst bei einem richtigen Länderspiel im Kader der österreichischen Nationalmannschaft begrüßen dürfte. Der Draht zu Norbert Elgert dürfte auf jeden Fall kurz sein. Denn schließlich war Cinel einige Zeit auch Co-Trainer des Schalker Juwelenschmieds. Die hohe Wertschätzung ist beidseitig.