ETB SW Essen: Nach Abstiegen - Klub stellt neuen U19- und U17-Trainer vor

Der ETB Schwarz-Weiß Essen erlebte eine schlechte Saison. Zumindest, was den Nachwuchs des Oberligisten betrifft.

Während die Erste Mannschaft des ETB Schwarz-Weiß Essen unter Cheftrainer Damian Apfeld einen starken 5. Tabellenplatz in der Oberliga Niederrhein erreichte, war die Spielzeit 2022/2023 für die U19- und U17-Niederrheinliga-Mannschaft des Fünftligisten eine zum Vergessen.

U19-Trainer Björn Matzel wird nach dem Abstieg aus der Niederrheinliga die U17-Mannschaft übernehmen. Ihm zur Seite steht Marcel Schäfer. Neuer U19-Trainer wird Mirko Strassdin, der von Patrick Baudry unterstützt wird.

Cedric Spielhoff, bisher U17-Coach kehrt dem Uhlenkrug den Rücken und wird zu Rot-Weiss Essen zurückkehren. Bei RWE wird Spielhoff Co-Trainer der U17-Mannschaft von Michael Delura.

"Ich freue mich auf viele bekannte und neue Gesichter und Persönlichkeiten, ganz besonders aber natürlich auf die sportliche Herausforderung im Leistungsbereich des Vereins, in dem ich zuvor bereits meine ersten Schritte als Trainer in einem NLZ gehen durfte. Nun schließt sich der Kreis und ich möchte alles daran setzen, das in mich gesetzte Vertrauen mit viel harter Arbeit und Leidenschaft für den Verein zurückzahlen", erklärt Spielhoff seine Rückkehr an die Hafenstraße.

Mit beiden Mannschaften beendete der ETB die Niederrheinliga-Saison auf Platz sieben von 16 Mannschaften und muss trotzdem runter. So sind die Regeln des Fußballverbandes Niederrhein.

Jürgen Lucas, Sportlicher Leiter des ETB-Nachwuchs, resümiert die enttäuschende Saison 2022/2023: "Fakt ist, dass wir zur Zeit mit unseren Leistungsmannschaften U19 und U17 in einer schwierigen Situation stecken und natürlich dafür die Verantwortung übernehmen müssen, weil auch Fehler bei der Kaderzusammenstellung gemacht wurden. Dazu kommen infrastrukturelle Probleme, die wir aktuell nicht beeinflussen können, aber die hoffentlich bald abgestellt werden können. Wer hinfällt, muss auch wieder aufstehen. Die positiven Entwicklungen bei der U13 und U15 lassen hoffen, dass der ETB bald wieder den Turnaround schafft."