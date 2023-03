Die U19 des FC Schalke 04 stellt bereits jetzt die Weichen für die kommende Saison und bindet drei Talente.

Am kommenden Samstag ist es soweit! Es steigt der letzte Spieltag der diesjährigen U19-Bundesliga-Saison im Westen. Die Ausgangslage ist klar: Borussia Dortmund führt die Tabelle mit 34 Punkten an und liegt auf Meisterkurs, gefolgt vom 1. FC Köln, die 32 Zähler auf dem Konto haben. Auf dem dritten Tabellenplatz rangiert Schalke 04 mit 31 Punkten.

Nur die zwei besten Mannschaften qualifizieren sich am Ende der Spielzeit für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Die jungen Knappen haben nur Außenseiterchancen, aber im Vergleich zur Konkurrenz das beste Torverhältnis.

Bedeutet: S04 muss bei Borussia Mönchengladbach (11. März, 13 Uhr) gewinnen und dann auf eine Niederlage von Dortmund oder einen Punktverlust von Köln hoffen. Bei einem Remis in Gladbach müsste Köln beim Schlusslicht Hilden verlieren.

Unabhängig vom Ausgang des letzten Spieltags hat Schalke schon Personalentscheidungen für die Zukunft getroffen.Vitalie Becker, Philip Buczkowski und Max Grüger werden auch in der kommenden Saison für die U19 der Königsblauen auflaufen.

Die drei Eigengewächse spielen als Jungjahrgänge bereits in dieser Spielzeit eine wichtige Rolle in der Mannschaft von Trainer-Urgestein Norbert Elgert und gehen den Weg in Gelsenkirchen weiter.

Die Verlängerungen bestärken uns darin, junge Talente aus der Umgebung gezielt zu fördern. Mathias Schober.

"Dass wir die drei Jungs in den vergangenen knapp zehn Jahren in der Knappenschmiede auf dieses Niveau bringen konnten, freut uns sehr", sagt Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung. "Die Verlängerungen bestärken uns darin, junge Talente aus der Umgebung gezielt zu fördern." Gemeinsam feierte das Trio im vergangenen Jahr den Gewinn der Deutschen U17-Meisterschaft.

Vitalie Becker wechselte 2013 vom SV Zweckel in die U9 des FC Schalke 04. Aufgrund seiner starken Leistungen für den Schalker Nachwuchs spielte der linke Außenverteidiger achtmal für die U17-Nationalmannschaft. In der aktuellen Spielzeit feierte Becker nach längerer Verletzungspause sein Comeback (drei Spiele/ein Tor) und traf in der Vorwoche gegen RWO traumhaft per Freistoß.

Philip Buczkowski kam 2016 von der Spielvereinigung Erle 19 in die Schalker U12. 2021 debütierte der Außenstürmer für die U17-Nationalmannschaft Polens. In dieser Saison gelangen dem Linksfuß in neun Pflichtspielen zwei Treffer für die Elgert-Elf.

Max Grüger spielte vor seinem Wechsel in die Schalker U9 für die Gelsenkirchener Vereine Hansa Scholven, SC Hassel und SSV Buer. In der aktuellen Saison absolvierte der Mittelfeldspieler 15 Pflichtspiele für die U19 und erzielte zwei Treffer.