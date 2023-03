Die U19 von Schalke 04 hat sich mit einem Sieg gegen Rot-Weiß Oberhausen die Meisterschaftschance offen gehalten. Das sagt S04-Trainer Norbert Elgert zum Erfolg.

Die U19 des FC Schalke 04 hat sich mit einem 3:0 (0:0)-Sieg über Rot-Weiß Oberhausen die Chance auf den Einzug in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft offen gehalten.

Vor dem letzten Spieltag liegen die Königsblauen drei Punkte hinter dem Spitzenreiter Borussia Dortmund und zwei Zähler hinter dem 1. FC Köln zurück.

Allerdings war der Sieg ein hartes Stück Arbeit. Mit den ersten 45 Minuten war Trainer Norbert Elgert, trotz zwei Aluminium-Treffern durch Emmanuel Gyamfi (7.) und Keke Topp (38.), nicht einverstanden. "Mit der ersten Halbzeit waren wir überhaupt nicht zufrieden, weil uns in einer Situation, in der wir immer noch Chancen haben, ein bisschen die Leidenschaft, die Intensität gefehlt haben und die Grundtugenden waren nicht so ausgeprägt, wie wir uns das wünschen", resümierte Schalkes Trainer Elgert.

Erst als Zaungast Simon Terodde, der sich die ersten Minuten vor der Abreise zum Bundesliga-Spiel beim VfL Bochum angesehen hatte, bereits wieder weg war, drehte der S04 auf. Den Eisbrecher machte Vitalie Becker mit einem tollen Freistoßtor von der Strafraumkante in den Winkel (53.). Vorher hatte allerdings auch der durch die Niederlage abgestiegene Gast aus Oberhausen eine gute Möglichkeit, in Führung zu gehen.

Die zweite Halbzeit war vollkommen in Ordnung und aufgrund dessen gewinnen wir auch verdient gegen eine imponierende Oberhausener Mannschaft. Norbert Elgert.

Die von Elgert nach der Pause eingewechselten Semin Kojic, auf Vorlage von Kelsey Meisel (83.), und Philip Buczkowski (91.) machten nach zwei Kontern den Deckel drauf. "Die zweite Halbzeit war vollkommen in Ordnung und aufgrund dessen gewinnen wir auch verdient gegen eine imponierende Oberhausener Mannschaft", meinte Elgert.

Noch ist also alles drin für die U19 des S04, die allerdings das letzte Spiel bei Borussia Mönchengladbach gewinnen muss und dabei auf einen Ausrutscher des 1. FC Köln beim bereits abgestiegenen VfB Hilden oder eine Niederlage des BVB bei Bayer Leverkusen setzten muss.