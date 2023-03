VfL Bochum: U19 im Abstiegskampf - diesmal kann Losilla nicht helfen

Die U19-Bundesliga-Mannschaft des VfL Bochum liegt derzeit nur zwei Punkte vor den Abstiegsrängen. Gegen Rot-Weiss Essen kann am Samstag der Klassenerhalt gesichert werden.

Es ist Abstiegskampf in der U19-Bundesliga West und die A-Jugend des VfL Bochum steckt mittendrin. Nachdem das Derby gegen den FC Schalke 04 in der Vorwoche knapp mit 1:2 verloren wurde, muss das Team von Heiko Butscher den Blick nach unten richten. Bochum ist Zehnter, der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt zwei Punkte bei zwei verbleibenden Spieltagen. Insofern stehen die Bochumer unter Druck, wenn sie am Samstag bei Rot-Weiss Essen gastieren.

Ein so schwaches Abschneiden wie in dieser Spielzeit ist untypisch für das Team aus dem VfL-Talentwerk. Butscher hat bereits mehrere Gründe identifiziert, die die Situation erklären könnten. "Wir spielen gar nicht schlecht, aber belohnen uns zu selten mit Toren", erklärte er kürzlich.

Zudem hat seine U19 immer wieder mit personellen Problemen zu kämpfen: Die beiden Kapitäne und Führungsspieler Mohammed Tolba und Mats Pannewig standen in noch keiner Partie gemeinsam auf dem Feld.

Tolba, der bereits im Januar einen Profivertrag beim VfL unterzeichnet hat, verbrachte die erste Saisonhälfte nahezu vollständig bei der Lizenzmannschaft. Im Wintertrainingslager stieß auch der kürzlich ebenfalls mit einem Profivertrag ausgestattete Pannewig dazu - und verletzte sich prompt am Knie.

Zwar ist Pannewig wieder genesen und konnte bei der 1:2-Niederlage gegen den Nachwuchs von Schalke 04 am vergangenen Wochenende 30 Minuten Spielzeit sammeln. Dafür verletzte sich jedoch Tolba im gleichen Spiel am Oberschenkel, sodass er für die wichtige Partie gegen Rot-Weiss Essen wohl keine Option sein wird.

Das Spiel gegen Rot-Weiss muss der VfL gewinnen, um aus eigener Kraft die Klasse zu halten. Die Essener U19 steht bereits als Absteiger fest und wird nächstes Jahr in der Niederrheinliga antreten. Darin sieht Butscher aber keinen Vorteil für sein Team. "Für uns spielt die Situation von Essen überhaupt keine Rolle. Sie haben in dieser Saison trotzdem schon starke Spiele gezeigt. Eigentlich ist es ohnehin egal, wer kommt, wenn ich die Gegner nur aufgrund ihrer Tabellensituation bewerte, ist das schon der erste Fehler", erklärt der Trainer.

Er wirft dann aber doch einen Blick aufs Tableau und ergänzt: "Für uns ist die Ausgangslage nicht schlechter als letzte Woche. Wir haben nach wie vor alles selbst in der Hand. Gegen Essen spielen wir ja auch ein kleines Derby, auf das wir uns freuen. Wir wollen auf jeden Fall alles reinschmeißen, drei Punkte holen und den Klassenerhalt schaffen."

Im Gegensatz zum Spiel gegen Schalke 04 am vergangenen Sonntag, wird Butscher in Essen nicht auf die Unterstützung des Kapitäns der Profis, Anthony Losilla, zurückgreifen können. Der 36-Jährige, der sich nach dem Ende seiner Laufbahn als aktiver Spieler eine Trainerkarriere vorstellen kann, hatte vergangene Woche aufgrund seiner Rotsperre Zeit und assistierte Butscher an der Seitenlinie.

"Es ist natürlich toll, jemanden wie 'Toto' dabei zu haben, er hat eine super Ausstrahlung und die Spieler können unheimlich viel von ihm lernen", schwärmt Butscher von seinem besonderen Co-Trainer. "Am Samstag wird er aber nicht bei uns sein, sondern in anderer Funktion gebraucht", spielt er dann auf das Derby der Profis gegen Schalke an. Bekanntlich kämpft auch die Bundesliga-Mannschaft des VfL noch gegen den Abstieg.

Im Gegensatz zur Lizenzmannschaft kann die Bochumer U19 den Ligaverbleib aber bereits am Samstag sichern - vorausgesetzt sie gewinnt gegen den Nachwuchs von der Hafenstraße.

Je nach Ausgang des zeitgleich stattfindenden Duells zwischen dem Elftplatzierten SC Verl, der genau wie Bochum in dieser Spielzeit 16 Punkte sammeln konnte, und dem SC Preußen Münster, der mit 14 Punkten als Zwölfter den ersten Abstiegsplatz belegt, könnte ein VfL-Abstieg dann zwar noch möglich sein. Dafür müssten aber so viele unwahrscheinliche Ereignisse zusammentreffen, dass sich die Rechenspiele fast schon verbieten.