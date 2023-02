Nur eine Woche vor dem Derby der Bundesliga-Teams trifft am Sonntag (11 Uhr) die U19 des VfL Bochum auf den Nachwuchs von Schalke 04. Beide Mannschaften wollen unbedingt Punkte mitnehmen.

Ein zeitloser Ruhrgebiets-Klassiker steht an, wenn am Sonntag die Junioren des FC Schalke 04 in Bochum gastieren. Da in der U19-Bundesliga West derzeit nur eine einfache Runde ohne Rückspiele gespielt wird, ist das Derby das einzige Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison.

Während die drittplatzierten Schalker noch um die Meisterschaft mitspielen können, befindet sich das Team vom VfL Bochum etwas überraschend in Abstiegsnähe. Zwar stehen die Bochumer noch über dem Strich, die Mannschaft von Heiko Butscher trennt aber im engen Liga-Mittelfeld nur drei Punkte von einem direkten Abstiegsplatz.

Die Vorfreude auf das Derby "anne Hiltroper" trübt das für Butscher keinesfalls: "Wir haben auf jeden Fall Bock auf das Spiel. Gerade weil wir nur einmal in der Saison das Derby gegen Schalke haben, macht das dann unheimlich Spaß".

Insbesondere aufgrund der unterschiedlichen sportlichen Ausgangslagen sieht er eine ein gewisse Brisanz. "Schalke schnuppert noch an der deutschen Meisterschaft, wir brauchen die Punkte aber auch, es ist einfach für beide Teams extrem spannend", fasst der Trainer zusammen.

Und er bestätigt, dass sein Team den Kampf annehmen wird - gegen Schalke, aber auch gegen den Abstieg. Zwar hat man in der Liga, in der den Vierten und den Elften nur vier Punkte trennen, noch alles in der eigenen Hand. Beim Bochumer Nachwuchs ist man sich aber sehr wohl bewusst, welche Gefahr droht. "Es wird eng. Vor dem Thema Abstieg darf man nicht die Augen verschließen, das ist uns absolut klar. Wir haben das mit der Mannschaft zusammen thematisiert und wissen, was auf uns zukommt", erklärt Butscher. Er ist aber davon überzeugt, dass seine Spieler auch als Team an der Herausforderung wachsen und einiges für ihren weiteren Weg als Fußballer mitnehmen können.

Trotzdem hofft der Trainer, dass sich sein Team im Derby gegen Schalke für die Mühen der Saison belohnen kann. "Ich weiß, das klingt doof wenn man unten drin steht, aber wir spielen wirklich nicht schlecht. Es ist einfach blöd, wenn man nicht die Punkte einfährt, obwohl man vieles richtig macht. Manchmal machen wir trotz guter Ballbesitzphasen die Tore einfach nicht. Ich wünsche mir, dass wir das gegen Schalke ändern und punkten können", sagt Butscher und kündigt ein spannendes Spiel auf Augenhöhe an.

In der nächsten Saison wird die A-Junioren-Bundesliga zu einem normalen Spielbetrieb zurückkehren. Wenn alles nach Plan läuft, kann Heiko Butscher sein Team dann also auf zwei Derbys gegen den FC Schalke 04 einstimmen.