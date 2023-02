VfL Bochum: 18-jähriger Mittelfeldspieler erhält Profivertrag bis 2025

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat eines seiner Talente belohnt und mit einem Profivertrag ausgestattet.

Der VfL Bochum hat ein Talent aus dem eigenen Nachwuchs an den Verein gebunden: Mats Pannewig erhält seinen ersten Profivertrag, der bis zum 30. Juni 2025 datiert ist und die Option für eine Verlängerung um ein weiteres Jahr enthält.

"Mats Pannewig hat sich in seiner Zeit bei uns im Talentwerk enorm entwickelt", sagt Patrick Fabian, Geschäftsführer Sport beim VfL Bochum , über den 18-jährigen Mittelfeldspieler.

Fabian ergänzt: "Wir haben ihn immer wieder im Training der Lizenzspielermannschaft gehabt, er hat in den Tests mitgespielt und auch im Wintertrainingslager war er Teil der Gruppe. Mats verfügt über eine gute Physis, ist groß und dabei technisch sehr gut ausgebildet. Wir freuen uns, einen weiteren Spieler aus unserem Talentwerk in den Profibereich integrieren zu können und sind überzeugt davon, dass seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist. "

"Ich habe mich vom ersten Augenblick an beim VfL sehr wohlgefühlt", sagt Mats Pannewig.

Mats Pannewig ist 1,95 Meter groß und in Hamm geboren. Panneweig wechselte im Sommer 2021 aus der U17 des FC Schalke 04 zum VfL Bochum. Er ist Kapitän der U19-Mannschaft des VfL und bestritt in dieser Saison elf von 13 möglichen Partien in der U19-Bundesliga. Dabei gelangen ihm auch drei Treffer. Der zentrale Mittelfeldspielerist 1,95 Meter groß und in Hamm geboren. Panneweig wechselte im Sommer 2021 aus der U17 des FC Schalke 04 zum VfL Bochum. Er ist Kapitän der U19-Mannschaft des VfL und bestritt in dieser Saison elf von 13 möglichen Partien in der U19-Bundesliga. Dabei gelangen ihm auch drei Treffer. Bisherige Vereine: FC Schalke 04 (2015-2021), SC Westfalia Rhynern (2013-2015), Hammer SC 08 (2010-2013)

"Die Entscheidung, nach Bochum zu wechseln, war absolut richtig. Ich konnte mich in der U19 unter der Anleitung von Heiko Butscher weiterentwickeln und bin bei den Profis super aufgenommen worden. Deshalb freue ich mich sehr auf die kommenden Herausforderungen und auf die Zusammenarbeit mit Thomas Letsch und dem Trainerteam. Derzeit konzentriere ich mich aber voll auf die U19, in der wir in den kommenden Wochen wichtige Spiele haben."