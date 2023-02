Nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln in der U19-Bundesliga West steht Borussia Dortmund vor dem Achtelfinal-Duell gegen Paris St. Germain. Der BVB will überraschen.

1:1 trennte sich Borussia Dortmund am vergangenen Spieltag der U19-Bundesliga West vom 1. FC Köln. Besonders ärgerlich: Die Dortmunder führten lange, der Ausgleich zum 1:1 fiel erst in der 90. Minute.

Auch deswegen konnte Trainer Mike Tullberg nicht direkt nach vorne schauen: „Wir müssen erstmal das Köln-Spiel abarbeiten. Die Tore, die wir bekommen haben, auch in der Vorbereitung, sind grundsätzlich nach Standards. Mich juckt aber eher, dass diese Standards passieren. Am Ende sind wir weiter ungeschlagener Tabellenerster und die Jungs haben alles gegeben.“

Überraschend nicht in der Startelf der Dortmunder stand im Duell gegen die Kölner Paris Josua Brunner. Der 17-Jährige saß aus disziplinarischen Gründen bei Anpfiff auf der Bank, da er unter der Woche zu spät zum Treffpunkt erschien. Brunner wird im nächsten Spiel dann wohl wieder zur Startformation gehören. Und dieses ist ein ganz besonderes für die Borussia.

Im Achtelfinale der UEFA Youth League wartet niemand geringerer als Paris St. Germain (Dienstag, 28. Februar, 16 Uhr). Tullberg schätzt das KO-Duell gegen PSG wie folgt ein: „Das wird ein anderes Spiel als gegen Köln. Wir treten als Riesen-Underdog an. Niemand erwartet, dass wir da eine Chance haben. Aber wir haben international schon einmal gezeigt, dass wir in der Lage sind, die ein oder andere Überraschung zu packen. Und das müssen wir am Dienstag wieder versuchen.“

Mbappé und Co. warten

Der Fahrplan bis zur Begegnung gegen das Nachwuchs-Star-Ensemble um Ethan Mbappé, Bruder von Weltstar Kylian Mbappé, ist indes schon ausgearbeitet.

„Es geht jetzt darum, wieder frische in die Mannschaft zu bekommen und mit den Jungs nochmal einzeln zu reden. Und dann bin ich mir sicher, dass wir in der Lage sind für eine große Überraschung zu sorgen“, zeigt sich Tullberg entschlossen.

Tullberg selbst wird nach seiner Sperre in der Liga (vier Gelbe Karten) dann wieder an der Seitenlinie für Unterstützung sorgen können. Nicht mit von der Partie wird der gesperrte Kapitän Pharrell Nnamdi Collins sein.