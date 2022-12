U19-Bundesliga West: RWO-Trainer Kaya rechnet fest mit Klassenerhalt

Nach einem durchwachsenen Saisonstart hat sich die U19 von Rot-Weiß Oberhausen in der Tabelle weiter nach vorne gekämpft. Trainer Markus Kaya ist vom Klassenerhalt überzeugt.

Die U19 von Rot-Weiß Oberhausen unter der Leitung von Cheftrainer Markus Kaya konnte in der laufenden Spielzeit der A-Junioren-Bundesliga West aus elf Partien elf Punkte holen und kämpft vier Spieltage vor Saisonabschluss um den Klassenerhalt.

Bei der Partie gegen den VfL Bochum holte RWO beim 1:1 (1:1) einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Topscorer Dominik Burghard erzielte seinen vierten Saisontreffer per direktem Freistoß in den Winkel.

In Bezug auf die kommenden Begegnungen im nächsten Kalenderjahr steht für RWO ein hartes Restprogramm auf dem Plan. Mit Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, dem FC Schalke 04, sowie Rot-Weiss Essen am letzten Spieltag warten vor Ende der Saison noch harte Gegner auf die Elf aus Oberhausen. Trotz der schwierigen Ausgangslage rechnet U19-Trainer Kaya fest mit dem Klassenerhalt seiner Mannschaft.

„Ich bin total überzeugt davon, dass wir die Klasse halten werden. Meiner Meinung nach haben wir in diesem Jahr in der Liga keine absoluten Ausreißer und jedes Spiel ist sehr hart umkämpft. Auch wenn wir in den kommenden Partien noch gegen Dortmund, Schalke, Gladbach und Essen spielen, werden wir versuchen, die Klasse mit aller Macht zu halten”, erklärte Kaya am Rande des Spiels gegen den VfL Bochum.

Wie viele Fans der Oberhausener hätte sich auch Kaya vor der Winterpause eine bessere Ausgangslage für den Nachwuchs von RWO gewünscht. Dennoch gab sich der Trainer und ehemalige Spieler von Rot-Weiß Oberhausen in Bezug auf das kommende Jahr kämpferisch.

„Wir haben zu diesem Zeitpunkt in elf Spielen elf Punkte gesammelt und wir hätten uns natürlich zwei, drei oder vier Punkte mehr gewünscht. Letztendlich müssen wir mit der Situation umgehen und ich bin auch nicht bange darum, dass wir noch gegen die Top-Mannschaften ran müssen. Wir werden sicherlich unsere Möglichkeiten haben und man hat in der bisherigen Saison schon gesehen, dass auch die Top-Mannschaften Punkte liegen lassen”, so der U19-Trainer weiter.

Das erste Pflichtspiel im kommenden Jahr steigt am 19. Februar um 11 Uhr. Dann wird der Nachwuchs von Borussia Dortmund in Oberhausen zu Gast sein.