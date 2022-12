U19-Bundesliga West: Geniestreich rettet RWO einen Punkt gegen den VfL Bochum

Am 11. Spieltag der U19-Bundesliga West trennten sich der VfL Bochum und Rot Weiß Oberhausen mit 1:1 (1:1). Die Trainer beider Mannschaften hätten gerne mehr mitgenommen.

Im letzten Pflichtspiel des Jahres am 11. Spieltag der U19-Bundesliga West trennten sich der VfL Bochum und Rot-Weiß Oberhausen mit 1:1 (1:1). Ein direkt verwandelter Freistoß von Dominik Burghardt in den rechten oberen Winkel in der 40. Minute sicherte den sonst über weite Strecken ungefährlichen Gästen aus Oberhausen einen Punkt. Für die Bochumer traf Marlon Schmitz in der 26. Minute zur zwischenzeitlichen Führung.

Nach dem Spiel war Bochums Cheftrainer Heiko Butscher trotz Unentschieden dennoch zufrieden mit der Leistung seines Teams und betonte, dass es im Jugendbereich beim VfL primär um die Entwicklung junger Talente ginge als um die Ergebnisse. Dennoch hätte der ehemalige Profi im Spiel gegen RWO gerne mehr Treffer für seine Mannschaft gesehen.

„Ich kann meiner Mannschaft kaum einen Vorwurf machen. Wir haben insgesamt und speziell in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht und hatten gefühlt 85 Prozent Ballbesitz. Wir haben die Qualität der Chancen etwas vermissen lassen, jedoch fehlen uns auch sieben potenzielle Stammspieler aufgrund von Verletzungen und viele Jungs mussten auf Positionen spielen, auf denen sie noch nicht so oft gespielt haben. Insgesamt haben wir ein ordentliches Spiel gemacht, auch wenn wir einige im Jugendfußball typische Fehler gemacht haben. Es fehlte an der letzten Präzision im Abschluss und wir hätten gerne mehr als einen Punkt geholt, dennoch bin ich zufrieden”, bilanzierte Butscher nach dem Spiel.

Erst gestern haben wir uns mit dem Cheftrainer ausgetauscht und der ein oder andere wird demnächst auch beim Training der Profis auftauchen. Heiko Butscher

Des Weiteren erklärte Trainer, dass es schon bald dazu kommen könnte, dass einige U19-Spieler zur ersten Mannschaft des VfL Bochum stoßen. „Uns geht es grundsätzlich darum, dass wir die Spieler so fit machen, dass sie auch ganz oben bestehen können. Es geht um einzelne Spielerprofile und darum, dass wir sie gut entwickeln und guten Gewissens nach oben schieben können. Erst gestern haben wir uns mit dem Cheftrainer ausgetauscht und der ein oder andere wird demnächst auch beim Training der Profis auftauchen”, erklärte Butscher, ohne genaue Namen zu nennen.

RWO-Trainer Kaya: „War ein gerechtes Unentschieden”

Auf Seiten der Gäste hätten die Oberhausener mit Blick auf die Tabelle den Dreier sicherlich dringender nötig gehabt als der VfL. In der laufenden Spielzeit holte RWO in bislang elf Spielen 11 Punkte. RWO-Trainer Markus Kaya sprach von einer gerechten Punkteteilung.

„In der ersten Halbzeit und besonders in der ersten halben Stunde hat mir bei meiner Mannschaft ein bisschen der Mut gefehlt. Wir haben es versäumt, die spielerischen Lösungen zu finden und wollten den Gegner nur wegverteidigen. Das haben wir in der Halbzeit auch nochmal angesprochen und danach haben wir uns den Punkt auch mehr als verdient. Mit etwas mehr Glück und den etwas besseren Entscheidungen, hätte ich mir noch ein zweites Tor erhofft, aber insgesamt war das ein gerechtes Unentschieden”, so Kaya nach der Partie.