U19-Bundesliga: RWE erneut sieglos, Remis im Revierderby, Schlusslicht gewinnt

Rot-Weiss Essen hat das vierte Spiel in Folge nicht gewinnen können, VfL Bochum und Rot-Weiß Oberhausen trennen sich im Revierderby der A-Junioren-Bundesliga West unentschieden.

Am elften und damit letzten Spieltag des Jahres in der U19-Bundesliga standen am Samstag vier Partien auf dem Plan. Dreimal gab es keinen Gewinner, im Aufsteigerduell gab es eine Sieg-Premiere.

Das Revierderby des Nachwuchses konnte keiner für sich entscheiden. Der VfL Bochum und Rot-Weiß Oberhausen trennten sich nach 90 Minuten mit 1:1. Beide Tore fielen bereits in der ersten Halbzeit. Nach 26 Minuten hatte Marlon Schmitz die spielbestimmenden Gastgeber in Führung gebracht. Dominik Burghard (40.) glich per sehenswertem Freistoß zum glücklichen Punktgewinn für RWO aus.

Die Mannschaft von VfL-Trainer Heiko Butscher kann damit relativ entspannt in die Winterpause gehen. In den Kampf um die beiden Endrundenplätze werden sie wohl nicht mehr eingreifen können, der Abstand zum ersten Abstiegsplatz - belegt von RWO - bleibt unverändert bei fünf Punkten. Bei noch vier auszutragenden Spielen eine komfortable Ausgangsposition, um die sie von den Oberhausenern beneidet werden.

Rot-Weiss Essen läuft seiner Form der Vorsaison weiter hinterher und kam bei Aufsteiger SC Verl nicht über ein 2:2 hinaus. Damit ist RWE das vierte Spiel in Folge ohne Sieg und schwebt - mit nur einem Saisonsieg bei sieben Punkten - in akuter Abstiegsgefahr. Auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt der Abstand weiterhin sechs Punkte, da Viktoria Köln bei Bayer Leverkusen ebenfalls einen Zähler einfahren konnte (1:1).

Die erste Abstiegs-Entscheidung ist dagegen vertagt. Das abgeschlagene Tabellenschlusslicht VfB Hilden konnte beim Bonner SC den ersten Saisonsieg in der A-Junioren-Bundesliga West einfahren. Zuhause konnte der Mitaufsteiger mit 4:2 bezwungen werden. Das rettende Ufer bleibt damit zumindest theoretisch in Reichweite.

Am Sonntag (4. Dezember) treffen unter anderem noch Borussia Dortmund und der MSV Duisburg aufeinander. Außerdem muss der FC Schalke beim SC Paderborn antreten.