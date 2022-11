Schalke: Youngster Keke Topp baut starke Quote für DFB-Junioren aus

Schalke-Talent Keke Topp befindet sich mit der deutschen U19-Nationalmannschaft auf Länderspielreise. Dort zeigte er sich gewohnt treffsicher.

Nachwuchsstürmer Keke Topp vom FC Schalke 04 hat seine erfolgreiche Torquote für die deutsche U19-Nationalmannschaft ausgebaut.

Beim 7:0-Sieg der DFB-Auswahl gegen Malta traf der 18-Jährige kurz vor Schluss zum zwischenzeitlichen 6:0. Topp war erst wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Für den Angreifer, der für die Schalker A-Junioren aufläuft, war es bereits das sechste Tor im siebten Länderspieleinsatz.

Noch besser läuft es für ihn im Verein: In der U19-Bundesliga West steht Topp nach zehn Partien bei zehn Treffern. Gleichauf mit Julian Rijkhoff vom BVB liegt er an der Spitze der Torjägerliste. Vor knapp einem Jahr war Topp zu seinem ersten und bisher einzigen Einsatz für die Schalke-Profis gekommen (Einwechslung beim 1:2 gegen St. Pauli in der 2. Liga).

Für die deutsche U19 war das 7:0 der zweite Sieg im Rahmen eines Turniers auf Malta. Zuvor hatte das Team von Trainer Guido Streichsbier mit 3:0 gegen Polen gewonnen. Topp stand von Beginn an auf dem Rasen.

Zudem gehörte Joshua Quarshie in beiden Spielen zur Startelf. Der 18 Jahre alte Defensivspieler wurde bei Rot-Weiss Essen ausgebildet und wechselte im Sommer zur TSG Hoffenheim, wo er vor der WM-Pause in der Bundesliga debütierte.

Zum Abschluss des Turniers trifft Deutschland auf die portugiesische U19. Gespielt wird am frühen Dienstagabend (18 Uhr). Danach steht für Topp der Jahresabschluss mit Schalke auf dem Programm: Im letzten Spiel vor der zweieinhalbmonatigen Winterpause gastieren die Königsblauen beim SC Paderborn (4. Dezember, 11 Uhr).