Hannover muss am Freitag zum FC Schalke. Die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter muss gewinnen, soll der Bundesliga-Aufstieg weiter ein Thema sein.

In der Saison 2015/16 war André Breitenreiter Trainer des FC Schalke 04. In 44 Pflichtspielen holte er einen Punkteschnitt von 1,59. Nun kehrt Breitenreiter mit Hannover 96 nach Gelsenkirchen zurück. Am Freitag (18:30 Uhr) will Breitenreiter mit seinem neuen Klub Drück auf die Spitze ausüben. Vier Punkte beträgt vor der Partie der Abstand auf den Relegationsplatz drei. Auf einen direkten Aufstiegsplatz sind es fünf Punkte.

Bei einem Sieg wäre man viel näher dran, zumal der 1. FC Magdeburg (Vierter) und der Hamburger SV (Erster) gleichzeitig gegeneinander antreten müssen.

Achtmal stand Breitenreiter bisher an der Linie der Hannoveraner. Es gab zwei Siege und sechs Remis, noch verlor der 51-Jährige keine Begegnung mit 96. Das soll auch am Freitag so bleiben.

Auf der Pressekonferenz vor den 90 Minuten betonte er, nachdem es zuletzt gegen Braunschweig nur ein enttäuschendes 1:1 gab: "Wir thematisieren die Dinge deutlich. Ich will nicht groß kritisieren, sondern Sachen ansprechen und Lösungen aufzeigen. Es geht darum, den Jungs Mittel zu geben, damit sie es beim nächsten Mal wieder besser machen können. Wir brauchen eine bessere Quote in der Chancenverwertung. Wir müssen todsichere Chancen einfach auch verwerten. Dann gewinnt man auch an Selbstvertrauen."

In der Fremde lief es bisher in der Saison nicht perfekt für Hannover, nur drei von zwölf Partien wurden gewonnen. Breitenreiter sieht es von einer anderen Seite: "Auswärts haben wir in allen Spielen der Rückrunde erfolgreich und gut gespielt. Momentan fällt es uns vielleicht sogar ein Stück leichter. Auf Schalke wollen wir eine gute Leistung zeigen und erfolgreich sein.“

Mit Blick auf die Zuschauer ergänzt er: "Es ist ein Spiel vor toller Kulisse, auf das sich alle freuen können. Es wird von beiden Seiten ein interessantes Spiel. Wir sind auswärts zuletzt gut aufgetreten, Schalke hat einen guten Lauf."

Daher fordert der Coach "mehr Mut" als zuletzt gegen Braunschweig, wo neben dem Ergebnis auch die Leistung nicht stimmte. Breitenreiter: "Wir haben das Spiel intensiv besprochen. Es gilt, den Blick nach vorne zu richten.“

Ein Wiedersehen wird es mit Rabbi Matondo geben. Der ehemalige Schalker wechselte im Winter auf Leihbasis von den Glasgow Rangers nach Hannover. Bisher kam er für H96 auf fünf Einsätze (ein Tor).