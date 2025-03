S04: Schalke testet in der Länderspielpause gegen Groningen

Zweitligist Schalke 04 überbrückt die Länderspielpause im März mit einem Testspiel gegen den FC Groningen am Mittwoch, 19. März.

Wie in fast jeder Länderspielpause bestreitet Zweitligist FC Schalke 04 auch in der März-Unterbrechung ein Testspiel. Am Mittwoch, 19. März, empfangen die Königsblauen im Parkstadion den niederländischen Erstligisten FC Groningen. Anstoß ist um 18 Uhr im Parkstadion. Schalke-Fans können zusehen, nach Vereinsangaben gibt es Eintrittskarten „in Kürze“ zu kaufen, Informationen würden „rechtzeitig vor dem Verkaufsstart“ erfolgen.

Aktuell steht Groningen in der Eredivisie auf dem zehnten Tabellenplatz, ist auf dem besten Weg Richtung Klassenerhalt. In den Spielen mit Beteiligung des Klubs fallen wenig Tore, Groningen hat nach 24 Spieltagen den zweitschwächsten Angriff (erst 23 Saisontore), dafür aber die sechstbeste Abwehr (erst 33 Gegentore). Für die Abwehr kam im Winter der prominente Zugang: Hjalmar Ekdal (Marktwert laut transfermarkt.de 6,5 Millionen Euro) kam auf Leihbasis vom FC Burnley aus England. Bekannt ist der FC Groningen in Deutschland als Heimatverein des ehemaligen Bayern-Profis Arjen Robben.

Ein Gegner aus den Niederlanden ist keine Überraschung, Trainer Kees van Wonderen und Direktor Youri Mulder pflegen gute Kontakte zur Eredivisie. Van Wonderen dürfte in diesem Spiel seiner B-Elf eine Chance geben. Spieler, die auf eine Chance warten, gibt es genug: Im Tor Michael Langer und Justin Heekeren, in der Abwehr Felipe Sanchez und Adrian Gantenbein, im Mittelfeld Max Grüger und Mauro Zalazar, im Sturm Peter Remmert. Auch Ron Schallenberg (Muskelfaserriss) könnte sein Comeback feiern. Auch U23- und U19-Spieler könnten zum Einsatz kommen.