U19-Bundesliga: RWE verliert Kellerduell klar, vier Siege für Revier-Klubs

Rot-Weiss Essen muss im Abstiegskampf der U19-Bundesliga einen herben Dämpfer hinnehmen. Alle anderen Revier-Klubs haben an diesem Wochenende Grund zu feiern.

Rot-Weiss Essen verlor das wichtige Kellerduell in Köln. Der MSV Duisburg setzte derweil ein dickes Ausrufezeichen und krallte sich weit oben fest. Schalke ließ beim Schlusslicht nichts anbrennen.

Viktoria Köln – Rot-Weiss Essen 3:0

Vier Spiele, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. So sah die Ausbeute von Rot-Weiss Essen vor der Partie gegen Viktoria Köln aus. Doch auch die Kölner sind nur mit drei Punkten aus den ersten vier Partien in die Saison gestartet. Im Abstiegskampf dieser so kurzen U19-Bundesliga-Saison (nur 15 Spieltage), kam es also bereits am fünften Spieltag zu einem echten Sechs-Punkte-Spiel. Mit einem Sieg hätte RWE zumindest wieder den Anschluss an den SC Verl auf Platz elf, der für den Klassenerhalt benötigt wird, hergestellt.

Doch die Elf von Suat Tokat lag bereits nach 32 Minuten mit 0:1 hinten. Auch im zweiten Durchgang behielt die Viktoria auf der Anzeigetafel die Oberhand und baute die Führung zunächst auf 2:0 (69.) und kurz vor Schluss sogar noch auf 3:0 (83.) aus. Damit bleibt RWE weiter vor den punktlosen VfB Hilden und Preußen Münster auf dem drittletzten Platz. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt drei Punkte. Am nächsten Wochenende folgt somit beim Heimspiel gegen Schlusslicht Preußen Münster eine echte Pflichtaufgabe (9. Oktober, 13 Uhr)

Preußen Münster – FC Schalke 04 1:4

Preußen Münster stand nach vier Spieltagen noch ohne einen einzigen Zähler am Tabellenende. Dass sich daran auch beim Heimspiel gegen den FC Schalke 04 nichts ändern sollte, das stellten die Knappen schon früh klar. Keke Topp brauchte nicht mal eine Minute, um die Führung der Gäste zu besorgen. Kelsey Meisel (21.) und Assan Oudreaogo (23.) sorgten bereits nach nicht einmal einem Drittel der Spielzeit für die Vorentscheidung. Die Gastgeber kamen vor der Pause zwar noch zum Anschlusstreffer (40.), wirklich spannend sollte es aber nicht mehr werden. In der 80. Minute sorgte Keke Topp mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Damit verkürzt S04 den Rückstand auf Dortmund, die ein Spiel mehr absolviert haben, auf vier Punkte.

MSV Duisburg – Borussia Mönchengladbach 3:1

In Duisburg kam es an diesem fünften Spieltag zum echten Topspiel. Die jungen Zebras lagen nach vier absolvierten Partien noch ungeschlagen auf einem starken dritten Platz. Nur einen Zähler dahinter lauerten die Fohlen aus Mönchengladbach. Und die Partie sollte bereits früh erfüllen, was sie versprach. Nach nur neun Minuten sorgte Noah Kashama per Kopf für die Führung der Meidericher. Doch die Gäste hatten schnell die Antwort parat. Shaban Zenku zirkelte die Kugel in das MSV-Gehäuse (20.). Der MSV ließ sich davon aber nicht schocken. Luka Blazevic blieb im Eins gegen Eins gegen den Torwart cool und besorgte die erneute Führung (27.), die die Duisburger dann auch in die Halbzeit brachten.

Kurz nach dem Seitenwechsel war es wie schon im ersten Durchgang erneut Kaschama, der die Führung ausbauen konnte (53.). Die Gäste steckten auch mit zwei Toren Rückstand nicht auf, doch diesmal blieb die Defensive der Duisburger stabil. Der MSV verteidigt Platz drei und rückt zumindest vorerst wieder bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Borussia Dortmund heran.

Bereits am Vortag gelang dem VfL Bochum ein wichtiger 2:1-Sieg gegen Bayer 04 Leverkusen. Beide Teams gingen punktgleich in die Partie. Doch bei der Rückkehr von Heiko Butscher gaben die Gäste in Durchgang eins den Ton an. Mats Pannewig (39.) und Divine Boafo (42.). stellten noch vor der Pause auf 2:0. Bayer kam zwar durch Noah Pesch noch einmal heran, reichen sollte das allerdings nicht mehr. Auch Borussia Dortmund gewann mit 2:1. Gegen den Bonner SC mussten die Schwarz-Gelben früh einem 0:1-Rückstand hinterherlaufen (13.). Paris Brunner (40.) und Samuel Bamba (63.) Drehten die Partie und machten den BVB zum vorläufigen Spitzenreiter.