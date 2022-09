U19-Testspiele: So schlugen sich BVB, Schalke und RWE

Testspiel-Zeit bei den Revierklubs aus der U19-Bundesliga: So schlugen sich Borussia Dortmund, Schalke 04 und Rot-Weiss Essen.

Schon seit dem ersten September-Wochenende ruht der Spielbetrieb in der U19-Bundesliga. Aufgrund des DFB-Pokals der Junioren und der Länderspielpause geht es erst am kommenden Wochenende wieder los (Hier geht es zum kommenden Spieltag).

Die pflichtspielfreie Zeit nutzen die meisten Klubs für Testspiele. So auch der FC Schalke 04. Das Team von Norbert Elgert feierte am Samstag einen 1:0-Sieg gegen den FC St. Pauli, der in der Nord/Nord-Staffel der Bundesliga den sechsten Tabellenplatz belegt. Philip Buczkowski erzielte nach 34 Minuten das einzige Tor des Nachmittages. Schon zwei Tage zuvor hatte S04 siegreich getestet: Gegen die U21 von NEC Nijmegen gab es einen 5:3-Sieg. In der Liga geht es am nächsten Sonntag bei Preußen Münster weiter. Schalke ist mit zwei Siegen und einer Niederlage in die Saison gestartet.

Der noch ungeschlagene Tabellenzweite Borussia Dortmund traf am Samstag ebenfalls auf ein Team aus Hamburg - den HSV. Am eigenen Nachwuchszentrum setzte sich der BVB mit 2:0 durch. In der ersten Halbzeit warteten die Zuschauer vergeblich auf Tore. Doch nach dem Seitenwechsel waren Cole Campbell (47.) und später Ayukayoh Mengot (87.) erfolgreich. Am nächsten Samstag trifft das Team von Mike Tullberg auf den Bonner SC, der als Aufsteiger überraschend gut in die Saison gekommen ist.

Das gilt auch für den MSV Duisburg: Die Zebras stehen nach zwei Siegen und zwei Remis auf dem dritten Tabellenplatz. Vor der Unterbrechung schieden sie gegen den VfL Bochum allerdings aus dem DFB-Pokal aus. In der Pause gab es einen Sieg und ein Unentschieden. Am Samstag setzte sich der MSV mit 3:2 gegen den SV Meppen durch, der auf Platz sieben der Nord/Nordost-Staffel steht. Mann des Tages war Luka Blazevic: Er traf im ersten Durchgang dreifach für die Meidericher (8., 26., 35.). Meppen hatte zwischenzeitlich auf 1:1 gestellt (18.) und konnte später nur noch verkürzen (55.). Schon vor eineinhalb Wochen hatte sich Duisburg mit 2:2 vom Niederrheinligisten Wuppertaler SV getrennt. Die Mannschaft von Engin Vural kehrt am kommenden Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach zurück in den Ligabetrieb.

Wenig erfolgreich liefen die ersten Saisonwochen für Rot-Weiss Essen. Der im Sommer gekommene Trainer Suat Tokat wartet noch auf seinen ersten Sieg. Mit zwei Punkten steht RWE in der Abstiegszone. Das Startprogramm mit Spielen gegen Schalke, den BVB und Gladbach verzerrt das Bild jedoch. Doch klar ist: Das Duell mit Tabellennachbar Viktoria Köln am Sonntag ist ein richtungsweisendes. Zuvor tankten die Rot-Weissen Selbstvertrauen. Sie besiegten die Westfalenligisten Westfalia Herne am Donnerstag mit 4:0. Baran Seker (20.), Arnis Osmani (40.), Etienne-Noel Reck (64.) sowie Vladyslav Kulinich (80.) trafen. Nicht so deutlich lief es beim 2:1 gegen die Spvg. Schonnebeck gut eine Woche zuvor.