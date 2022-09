Schalke: U19-Juwel verlässt Gelsenkirchen Richtung Ausland

Vor zwei Jahren wechselte Evan Rotundo mit großen Erwartungen aus den USA in die U17 zum FC Schalke 04. Nun hat er den Verein wieder verlassen.

Der FC Schalke 04 verliert einen US-amerikanischen Jugendnationalspieler. Evan Rotundo wechselt mit sofortiger Wirkung zum belgischen Klub KRC Genk. Dort unterzeichnete der offensive Mittelfeldspieler am Dienstag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Möglich war das, weil das Transferfenster in Belgien bis zum Dienstag geöffnet war.

In Genk soll er zunächst im Nachwuchsteam der U23-Mannschaft der Belgier zum Einsatz kommen, die in der zweiten belgischen Liga, der Challanger Pro League antritt. Das bestätigte der belgische Verein am Dienstag über die sozialen Medien. Auch Retundo selbst bestätigte den Wechsel: „Ich bin sehr aufgeregt, meine Vertragsunterzeichnung mit KRC Genk anzukündigen und kann kaum erwarten, den nächsten Schritt meiner Reise mit diesem Klub zu tun“, schrieb Rotundo auf Instagram.

Die Königsblauen und ihre Knappenschmiede verlieren damit ein hoffnungsvolles Talent, das im Sommer 2020 mit großen Hoffnungen und Erwartungen aus Kalifornien zum S04 gewechselt ist. Denn eigentlich sollte der nächste Schritt das Heranführen des dreimaligen amerikanischen U17-Nationalspielers an das Profiteam der Knappen sein. Mit diesen Erwartungen war Rotundo auch nach Deutschland in die U17 der Knappenschmiede gekommen.

Nur ein Einsatz in dieser Saison

In der U19 der Königsblauen konnte sich der Amerikaner aber nicht mehr nachhaltig durchsetzen und empfehlen. In der vergangenen Saison kam er als Jungjahrgang auf zwölf Einsätze in der Meisterschaftsrunde und erzielte dabei ein Tor. Ein Leistungsträger wurde er nicht. In dieser Saison wurde er nur bei der Auftaktniederlage gegen Borussia Dortmund kurz vor dem Ende eingewechselt. Bei den folgenden zwei Spielen stand er nicht im Kader von Norbert Elgert.

Nun hat er sich also entschlossen, eine neue Herausforderung anzunehmen. Und das direkt im Herrenbereich. Für den FC Schalke 04 haben sich die Erwartungen also zunächst nicht erfüllt, die sie vor zwei Jahren mit der Verpflichtung des damals 16-Jährigen hegten.

Dass der Wechsel aber keineswegs ein Schritt zurück sein muss, beweist derzeit ein anderes ehemaliges amerikanisches Nachwuchstalent. Auch Haji Wright konnte sich bei den Knappen – allerdings bereits im Profibereich angekommen - nicht durchsetzen. Inzwischen mischt er als Profi von Antalyaspor mit fünf Treffern in den ersten fünf Saisonspielen die türkische Süper Lig auf und ist auch amerikanischer A-Nationalspieler geworden. Ähnliches wird Rotundo vorschweben.