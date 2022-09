RWE U19: Tokat über den DFB-Pokal und fehlenden ersten Liga-Sieg

Auch im vierten Spiel der U19 Bundesliga West Saison konnte Rot-Weiss Essen gegen Aufsteiger Bonn keinen Sieg einfahren. Trotz starker Leistung kam man über ein 2:2 nicht hinaus.

RWE-U19-Trainer Suat Tokat war nach der Partie, dem 2:2 gegen Bonn, bedient. "Manchmal ist der Fußball wirklich ungerecht. Wir haben das Spiel die gesamte Zeit über kontrolliert und haben durch zwei Standards vom Gegner zwei unnötige Gegentore bekommen, während wir einen Hochkaräter nach dem anderen liegen gelassen haben", merkte der Übungsleiter im Anschluss an.

"Das Ergebnis ist ein wenig ernüchternd für uns. Wir müssen aber Leistung vom Ergebnis trennen. Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns im Vorfeld vorgenommen hatten. Passpassagen, schnelles, direktes Spiel und ein gutes Offensivspiel. Es hat am Ende nur an der Chancenverwertung gelegen", ergänzte Tokat.

Mit Blick auf die letzten Begegnungen, war der Tokat mit der Leistung allerdings zufrieden: "Wir haben es deutlich besser gemacht als in den letzten beiden Partien. Vom Spielverlauf kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen. Wenn wir so weiter spielen, kommen die Siege demnächst von alleine, da bin ich mir sicher. Ich bin auch weiter davon überzeugt, dass wir unsere Saisonziele erreichen werden."

Nach dem harten Startprogramm geht es für die Essener am kommenden Sonntag, 11. September, im DFB Pokal gegen den 1. FC Köln. Trainer Tokat sieht seine Mannschaft gut vorbereitet: "Wir müssen einfach anfangen uns für die guten Leistungen zu belohnen. Wenn wir unsere Möglichkeiten nutzen, sieht unsere Lage ganz anders aus. Aktuell fehlt uns auch hier und da mal das Quäntchen Glück. Ich mache mir aber im Bezug auf die Saison noch keine Sorgen, im Pokal müssen wir das genauso abrufen. Dann werden wir auch weiterkommen."

Auch die gute Moral seiner Mannschaft stellte der Trainer nach der Begegnung in den Fokus: "Wir haben auch nach dem doppelten Nackenschlag weiter leidenschaftlich gekämpft und uns das Remis am Ende verdient. Wenn wir so weiter machen, dann kommt auch der erste Sieg."

In der Liga hat RWE die Chance dazu beim nächsten Ligaspiel bei Viktoria Köln am 2. Oktober.