Schalke: Trotz 5:0 - U19-Coach Elgert sieht in der Defensive "Luft nach oben"

Die U19 des FC Schalke 04 hat in der U19-Bundesliga West einen 5:0-Sieg gegen Rot-Weiss Essen gefeiert, muss aber laut Trainer Norbert Elgert weiterhin an der Defensive arbeiten.

Eigentlich läuft bei der U19 des FC Schalke 04 derzeit alles nach Plan. Zwar gab es am ersten Spieltag der neuen Saison in der U19-Bundesliga West direkt eine bittere 1:3-Pleite gegen den Erzrivalen Borussia Dortmund, doch Trainer Norbert Elgert war mit der Leistung seiner Mannschaft in Dortmund trotzdem nicht unzufrieden.

Noch besser wurde es eine Woche später zuhause gegen Rot-Weiss Essen. Da belohnte sich seine Mannschaft auch für die starke Leistung und gewann eindrucksvoll mit 5:0. Nach der Derbyniederlage sprach der Coach bereits davon, an der Chancenverwertung und Details in der Verteidigung arbeiten zu wollen. Ersteres ist sichtlich geglückt, doch die Defensive bereite wohl immer noch einige Sorgenfalten. „Wir haben wieder zu viele Chancen zugelassen. Es war eine Steigerung da, aber eben in der Defensive noch mit viel Luft nach oben.“

Wie genau Elgert mit seiner Mannschaft daran arbeiten möchte, ließ er aber nicht durchblicken. „Wir arbeiten sehr ganzheitlich und dann wird in dem Zusammenhang noch der eine oder andere Schwerpunkt gesetzt. Da wird das sicherlich dazugehören.“

Auf den ersten Blick sind die Schalker am kommenden Wochenende der klare Favorit. Am Sonntag (28. August, 11 Uhr) geht es nämlich zum Bonner SC, der gerade frisch aus der Mittelrheinliga aufgestiegen ist. Doch die Gelsenkirchener werden den Gastgeber sicher nicht unterschätzen, der BSC hat seine ersten beiden Spiele gegen Rot-Weiß Oberhausen (2:1) und Borussia Mönchengladbach (2:1) gewonnen. „Da wartet in Bonn sicherlich eine ganz große Herausforderung auf uns. Ich weiß, dass RWO dieses Jahr sehr stark ist und die haben da glaube ich verdient verloren. Uns wird dort alles abverlangt werden“, warnte der 65-Jährige.

Wer am 3. Spieltag das Schalker Tor hüten wird, ist indes noch unklar. Gegen den BVB stand Luca Podlech zwischen den Pfosten, beim 5:0 gegen RWE hielt aber Faaris Yusufu hinten die Null. „Es war vor den beiden Spielen exakt so abgesprochen. Wir haben drei wirklich gute Torhüter. Es gibt ja verschiedene Ansätze. Wenn du einen immer spielen lässt, hat er mehr Sicherheit. Aber wir haben nur 15 Ligaspiele, was für die Ausbildung nicht annähernd ausreichend ist. Dann wird es sicherlich schon so sein, dass wir den Jungs die Möglichkeiten geben, sich über den Wettkampf zu entwickeln.“