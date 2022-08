U19-Bundesliga: Derbysieg zum Start! BVB schlägt Schalke

Borussia Dortmund gegen Schalke 04: Gleich zum Auftakt der U19-Bundesliga West kam es zum Revierderby. Der BVB siegte locker.

Borussia Dortmund ist mit einem Derbysieg in die neue Saison in der U19-Bundesliga West gestartet. Der amtierende deutsche Meister besiegte im Heimspiel seinen Rivalen FC Schalke 04 mit 3:1 (3:0).

Den Auftakt der beiden besten West-Teams der Vorsaison wollte sich auch S04-Sportdirektor Rouven Schröder nicht entgehen lassen. Am Morgen nach Schalkes 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach gehörte er zu den Zuschauern am Dortmunder Trainingszentrum - und sah einen schwungvollen Beginn.

BVB: Kirsch - Rothe (56. Blank), Collins, Husseck, Cisse, Simic, Walz, Rijkhoff, Ludwig, Mengot, Mane Schalke: Podlech - Tonye (29. Milic), Anubodem, Barthel, Engels, Hansen, Gyamfi (46. Aninkorah-Meisel), Grüger (46. Hadzha), Topp, Ouedraogo, Osmani (67. Kojic) Tore: 1:0 Rijkhoff (12.), 2:0 Rijkhoff (15.), 3:0 Mengot (40.), 3:1 Topp (94.) Schiedsrichter: Luca Maurer

Die Gäste aus Gelsenkirchen hatten gar die erste Chance der Partie (3.), wurden dann aber eiskalt erwischt. Julian Rijkhoff stellte nach einem Steckpass auf 1:0 für den BVB (12.). Und nur drei Minuten später erhöhte Rijkhoff. Der junge Stürmer verwandelte einen Foulelfmeter, den er selbst herausgeholt hatte.

Ein Rückschlag für die Knappen, die aber weiter versuchten nach vorne zu spielen und das ein oder andere Mal gefährlich wurden - vor allem durch Standardsituationen. Kurz vor der Pause rettete Dortmunds Torhüter Marian Kirsch zweimal glänzend nach einem Freistoß von Keke Topp und dem anschließenden Nachschuss. Zu diesem Zeitpunkt stand bereits ein 3:0 aus Sicht der Gastgeber auf der Tafel. Ayukayoh Mengot hatte getroffen (43.), Schalkes Keeper Luca Podlech sah bei der Aktion nicht glücklich aus.





So ging es mit der deutlichen Dortmunder Führung in die Pause, die verdient war, aber womöglich etwas zu hoch ausfiel. Nach Wiederanpfiff blieb S04 weiter dran, war um Spielkontrolle bemüht, musste sich aber vor den Gegenstößen der flinken BVB-Offensive in Acht nehmen. Vor allem Topp machte auf Seiten der Schalker auf sich aufmerksam. Dafür belohnte sich der Youngster in der Nachspielzeit der inzwischen zerfahrenen Partie. Per Strafstoß stellte Topp auf 1:3 aus Sicht der Gelsenkirchener.

Am zweiten Spieltag steht für Schalke das nächste Derby an. Rot-Weiss Essen kommt am nächsten Sonntag (11 Uhr, RS-Liveticker) nach Gelsenkirchen. Der BVB gastiert beim Aufsteiger VfB Hilden (13 Uhr).