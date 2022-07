U19-Bundesliga Cup: S04 nach 3:1 gegen den BVB im Finale

Die U19 des FC Schalke 04 hat Borussia Dortmund im Halbfinale des Bundesliga Cups mit 3:1 geschlagen und steht im Finale. Ein Fingerzeig für die neue Saison?

In Schwäbisch-Hall findet am diesem Wochenende der Bundesliga-Cup für U19-Mannschaften statt. Am Sonntag kam es im Halbfinale der prestigeträchtigen Turniers zum Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Und die Königsblauen besiegten den Deutschen Meister BVB mit 3:1 (2:1).

Für beide Mannschaften, die in der vergangenen Saison fünf Mal aufeinandergetroffen sind, war es die erste Standortbestimmung vor dem eigentlichen Saisonstart in der U19-Junioren-Bundesliga-West.

Die Treffer für die Königsblauen erzielten Keke Topp (9. und 30.) und Tristan Osmani (14.). Das Tor für den BVB erzielte Ayukayoh Mengot in der 24. Minute. Das Spiel lief über zweimal 25 Minuten. Schalke trifft nun im Finale auf den VfB Stuttgart, der Eintracht Frankfurt 2:1 besiegte.

Für S04 und den BVB lief es in der Vorrunde unterschiedlich. Der BVB machte nach einem starken 1:0-Auftaktsieg am Freitag gegen Manchester United am Samstag bereits beim 3:1 im zweiten Spiel gegen die TSG Hoffenheim den Einzug in das Viertelfinale perfekt. Das 2:2 im letzten Vorrundenspiel gegen Eintracht Frankfurt spielte dann letztlich für den Titelverteidiger und Deutschen Meister keine Rolle mehr.

Schalke zitterte sich zuvor ins Halbfinale

Der FC Schalke 04 dagegen musste lange um dieses Halbfinalspiel zittern und schob sich mit einem 5:0 gegen Schwäbisch-Hall aufgrund des besseren Torverhältnisses noch vor den amtierenden Deutschen Pokalsieger Hertha BSC Berlin. Im ersten Spiel hatten sich die Königsblauen von Berlin 1:1 getrennt, dann am Samstag zunächst gegen den VfB Stuttgart mit 1:2 verloren. Weil Stuttgart gegen schwäbisch Hall überraschend nur 2:2 spielte, stand die Truppe von Norbert Elgert im mit Spannung erwarteten Halbfinale.

In der letztem Saison gewann der BVB gegen den S04 in der A-Junioren-Bundesliga-West mit 4:0. Auch der NRW-Ligapokal ging mit 2:0 an die Schwarz-Gelben, die ebenfalls das erste Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft mit 5:1 klar für sich entscheiden konnten. Der FC Schalke 04 dagegen gewann das Rückspiel um das A-Juniorenfinale in der Deutschen Meisterschaft mit 1:0 und zum Abschluss der Saison den Westfalenpokal mit 2:0. Der BVB war da aber mit einer ersatzgeschwächten Truppe, die erst Stunden vor dem Anpfiff aus dem Mallorca-Flieger gestiegen war, angetreten.

Das Halbfinale könnte einen ersten Fingerzeig auf die Kräfteverhältnisse in der neuen Saison gegeben haben, denn es wird erwartet, dass nach der Dominanz des BVB in der vergangenen Saison die beiden Mannschaften in diesem Jahr etwas enger zusammenliegen könnten. Auch, weil der FC Schalke 04 die Deutsche Meisterschaft in der U17 gewonnen und einige interessante Talente in seinen Reihen hat.