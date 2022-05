U17: Schalke verpasst Triple - VfL Bochum triumphiert im Endspiel

Im Finale des U17-Westfalenpokals hat der VfL Bochum den deutschen Meister FC Schalke 04 am Mittwochabend 3:1 besiegt.

Die B-Junioren des VfL Bochum haben eine starke Saison mit dem Gewinn des U17-Westfalenpokals gekrönt. Im Endspiel am Mittwochabend feierte das Team von Trainer David Siebers einen 3:1-Sieg beim FC Schalke 04 und holte so den Titel.

Schalke war als das stärkste Team der abgelaufenen Saison als Favorit in das Duell im Parkstadion gegangen. Doch die Elf von Chefcoach Onur Cinel verpasste es, den dritten Pokal in der laufenden Spielzeit einzusacken. In der deutschen Meisterschaft und dem NRW-Ligapokal hatte S04 bereits triumphiert. Für die Bochumer war es derweil der nächste große Erfolg, nachdem sie im Halbfinale Borussia Dortmund eindrucksvoll mit 5:1 aus dem Turnier gekegelt hatten.

Dabei begann die Partie am Mittwochabend verheißungsvoll für die Königsblauen. Lein Tairi brachte die Schalker früh in Führung (11.). Nach 19 Minuten meldete sich der VfL zurück. Mohammad Mahmoud, im Halbfinale noch Viererpacker und Torschützenkönig der U17-Bundesliga West, verwandelte einen Strafstoß zum Ausgleich.





Es blieb lange beim 1:1. Doch in der Schlussphase sorgte Dean Winter für den Lucky Punch für die Gäste. Sein Treffer zwei Minuten vor Abpfiff war entscheidend, in der Nachspielzeit legte Mahmoud mit seinem zweiten Tor nach, er hatte wieder per Elfmeter getroffen.

Für Schalke war es erst die zweite Pflichtspielniederlage der Spielzeit, für den VfL der Abschluss einer aus Sicht von Trainer Siebers zufriedenstellenden Spielzeit.