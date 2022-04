VfL Bochum: 5:1! U17-Coach erklärt Pokal-Coup gegen BVB und zieht Saison-Fazit

Mit einem 5:1 gegen Borussia Dortmund ist die U17 des VfL Bochum in das Endspiel des Westfalenpokals eingezogen. Trainer David Siebers schwärmt.

Der VfL Bochum ist in das Endspiel des U17-Westfalenpokals eingezogen - und wie: Im Halbfinale am Dienstag fegten die B-Junioren das Topteam Borussia Dortmund mit 5:1 vom Rasen. Mann des Abends: Top-Torjäger Mohammad Mahmoud, der einen Viererpack erzielte.

"Das war ein Spiel, das uns lange in Erinnerung bleiben wird", freute sich Trainer David Siebers am nächsten Morgen gegenüber RS. Er lobte: "Wir waren von Beginn an sehr wach, haben sehr gut gegen den Ball gearbeitet. Wir haben den Gegner zu Fehlern gezwungen, ein gutes Umschaltspiel gezeigt und waren sehr effektiv in der Chancenverwertung."

VfL Bochum trifft im Finale auf Schalke oder Münster

Doch so deutlich das Ergebnis wirken mag: Bis zur Schlussphase war zittern angesagt für Siebers und sein Team. Nach einer 2:0-Führung kassierten die Bochumer kurz vor der Pause den Anschlusstreffer. "Danach war es noch mal ein richtiger Kraftakt für uns", meinte Siebers. Erst zehn Minuten vor Schluss gelang dem VfL das 3:1 durch Jayden Peters - und Siebers fiel "ein großer Stein vom Herzen. Danach konnten wir befreit aufspielen und haben noch zwei Treffer erzielt."

Wie die Feierlichkeiten im Anschluss aussahen? Zunächst mal hätten die Bochumer Talente den Sieg "verarbeiten und durchatmen" müssen. "Aber in der Kabine ging die Party dann ab - das hatten sie sich aber auch verdient. Als Belohnung habe ich der Mannschaft ein paar Tage frei gegeben. Dann werden wir uns intensiv auf das Finale vorbereiten", kündigte der 34-Jährige an.

Wer dem VfL im Endspiel am 18. Mai gegenüber stehen wird, ist noch offen. Der westdeutsche Meister Schalke und Preußen Münster knobeln den zweiten Finalteilnehmer aus. Wann gespielt wird, hängt von Schalkes Abschneiden in der Endrunde zur deutschen Meisterschaft ab.

Das Finale wird zugleich der Saisonabschluss der U17 sein. Die Spielzeit in der Bundesliga West ging mit einem 4:3-Spektakel gegen den 1. FC Köln am vergangenen Wochenende zu Ende. Die Bochumer landeten auf Tabellenplatz fünf - das beste Abschneiden seit fünf Jahren.

"Ich bin sehr zufrieden mit der Saison", sagt Siebers daher. "Wir hatten uns einen Platz in den Top-Fünf zum Ziel gesetzt. Auf die Art und Weise, wie wir das erreicht haben, können wir sehr stolz sein." Als offensiv ausgerichtete Mannschaft habe man auftreten wollen. "Das ist uns wohl mehr als gelungen", betonte Siebers mit Blick auf eindrucksvolle Statistiken: Mit 47 Treffern stellten die Bochumer den zweitbesten Angriff. Und mit Mohammad Mahmoud, der Viererpacker vom Dienstagabend, trägt auch der Torschützenkönig (20 Treffer) der U17-Bundesliga West das Trikot des Revierklubs.