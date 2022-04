Schalke: Jetzt kann die U17 Historisches erreichen

Die U17 des FC Schalke 04 steht nach dem Titel in der B-Junioren Bundesliga West in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Dort scheiterte S04 bislang.

Ausgelassen hüpften die U17-Junioren des FC Schalke 04 nach dem 3:0 über Fortuna Köln am Samstag im Kreis über den Rasen am Berger Feld. Die Jubelorgie hatte sich der königsblaue Nachwuchs redlich verdient. Der Sieg war der Abschluss einer herausragenden Saison in der B-Junioren Bundesliga West, die Schalke auf dem ersten Platz beendete.

Bester Angriff, beste Defensive, nur eine Niederlage und ein Remis, alle übrigen Partien wurden gewonnen. "Noch verdienter kann man diesen Titel nicht holen", freute sich Trainer Onur Cinel daher auf den Vereinskanälen. "Die Mannschaft hat sich in dieser Saison extrem gut entwickelt und darauf bin ich wahnsinnig stolz. Dieser Titel ist ein richtiger Mannschaftserfolg!"

Die Halbfinal-Termine Hinspiel: Mittwoch, 17 Uhr, Parkstadion Rückspiel: Sonntag, 13.15 Uhr, Paul-Janes-Stadion

Jetzt bietet sich den Schalkern die Chance, die Saison in der Endrunde zur deutschen Meisterschaft zu vergolden. Hertha BSC und der VfB Stuttgart sind als Gewinner der übrigen Staffeln in der Verlosung, zunächst geht es aber im Halbfinale gegen Fortuna Düsseldorf. Die Landeshauptstädter beendeten die Saison mit nur zwei Zählern weniger als S04 auf Platz zwei.

Setzen die Knappen sich durch, würden sie damit Vereinsgeschichte schreiben. Denn ins Endspiel schafften sie es seit der Einführung der neuen B-Junioren Bundesliga ab der Saison 2007/08 noch nie.

Zweimal holte S04 bislang den westdeutschen Titel und zog dadurch ins Halbfinale ein. Dort scheiterten die Knappen in den Jahren 2013 und 2017 aber jeweils.





2013 in zwei engen Duellen gegen Hertha BSC. Das Hinspiel verlor Schalke zuhause 0:1 gegen die Berliner. Im Rückspiel reichten zwei Treffer des heutigen Westfalenliga-Spielers Tim Bodenröder nicht, um die Pleite auszubügeln. 2:2 lautete der Endstand, die von Frank Fahrenhorst trainierten Gelsenkirchener waren raus. Und das trotz eines starken Aufgebots mit Spielern wie Leroy Sané, Felix Platte, Ajdin Hrustic oder Felix Platte. Immerhin: Ein Großteil des Kaders gewann zwei Jahre später die U19-Meisterschaft unter Norbert Elgert.

Vier Jahre später wartete der FC Bayern im Halbfinale. Und schon nach dem ersten Duell roch es stark nach Aus. 0:3 verloren die chancenlosen Schalker mit den späteren Profis Levent Mercan und Ahmed Kutucu in München. Im Rückspiel keimte nach einem frühen Treffer noch mal Hoffnung auf. Doch mehr als ein Ausscheiden erhobenen Hauptes war nicht drin. Es blieb beim 1:0.

Im dritten Anlauf will der Revierklub es nun gegen Düsseldorf besser machen. Ein Favorit lässt sich im Vorfeld nicht ausmachen. In der Liga trennten sich Schalke und der kommende Gegner 0:0.