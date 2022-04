U17: Der Schalke-Fahrplan zur Deutschen Meisterschaft

Im Hinspiel des Halbfinals um die Deutsche Meisterschaft trifft Schalkes U 17 am Mittwoch im Parkstadion auf Fortuna Düsseldorf. Anstoß: 17 Uhr.

Nach 20 Jahren – damals gab es im Finale am 6. Juli 2002 einen 3:1-Sieg nach Verlängerung gegen den VfB Stuttgart – hat eine U-17-Mannschaft des FC Schalke 04 wieder die Chance, Deutscher Meister zu werden. Nachdem das Team von Trainer Onur Cinel die Einfachrunden-Saison 2021/22 mit 14 Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage bei lediglich sechs Gegentreffern abgeschlossen hat, ist es als Meister der Bundesliga-Staffel West ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft eingezogen.

Der Fahrplan für die Runde der letzten Vier steht, also für den Meister und Vizemeister der Staffel West sowie die Meister der Staffeln Nord/Nordost und Süd/Südwest. Die Hinspiele werden am kommenden Mittwoch (27. April) ausgetragen. Während die Schalker B-Junioren, die Westdeutschen Meister, Fortuna Düsseldorf ab 17 Uhr im Gelsenkirchener Parkstadion empfangen werden, treffen der VfB Stuttgart und Hertha BSC ab 19 Uhr im Gazi-Stadion auf der Waldau aufeinander. Diese beiden Mannschaften sind bei jeweils drei Unentschieden ungeschlagen durch ihre Bundesliga-Staffeln marschiert.

Gastgeber im Finale am 8. Mai wird der FC Schalke 04 oder Fortuna Düsseldorf sein

Nur vier Tage später, also am 1. Mai (Sonntag), wird es zu den Rückspielen kommen. Wieder werden die beiden West-Vertreter die erste Partie des Tages bestreiten: Das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Schalke 04 wird um 13.15 Uhr im Paul-Janes-Stadion am Flinger Broich 87 angepfiffen. Der Anstoß-Termin für das Rückspiel zwischen Hertha BSC und dem VfB Stuttgart ist um 15.30 Uhr. Ausgetragen wird diese Partie im Stadion auf dem Wurfplatz.

Der Deutsche B-Junioren-Meister 2022 wird eine Woche später ermittelt, und zwar in nur einem Spiel. Zum Finale erwartet der Sieger des Halbfinals zwischen dem FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf am 8. Mai (Sonntag) den Gewinner des Halbfinals zwischen dem VfB Stuttgart und Hertha BSC. Geplanter Anstoß: 10.45 Uhr.