U17-Westfalenpokal: VfL Bochum zieht ins Finale ein

Die U17-Junioren des VfL Bochum sind ins Finale des Westfalenpokals eingezogen. Der Finalgegner wird erst in der kommenden Woche ausgespielt.

Die U17 des VfL Bochum hat einen eindrucksvollen Sieg eingefahren. Im Halbfinale des Westfalenpokals erzielte die Mannschaft von Trainer David Siebers gegen Borussia Dortmund einen eindrucksvollen 5:1-Sieg. Überragender Akteur auf dem Feld war die Nummer neun der Bochumer, Mohammad Mahmoud, der sich gleich vier Mal in die Torschützenliste eintragen konnte.

Der Deutsch-Palästinenser hatte die Bochumer schon nach zehn Minuten in Führung geschossen. Für Treffer Nummer zwei brachte er sogar nur neun weitere Minute. Drei Minuten vor der Pause brachte Paris Jonas Brunner den BVB noch einmal auf ein 1:2 heran. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Geppert sollte aber nur bis zehn Minuten vor dem Ende auf eine Finalteilnahme hoffen können.

Mahmoud wurde schon in der Liga Torschützenkönig

Dann sorgte nämlich Jayden Joel Peters für das vorentscheidende 3:1. In der 74. und 79. Minute machte Mahmoud, der im Sommer vom BVB an die Castroper Straße gewechselt war, sein Viererpack perfekt und konnte mit seiner Mannschaft den Finaleinzug bejubeln. Schon in der Liga wurde Mahmoud mit 20 Treffern unangefochtener Torschützenkönig. Der Zweitplatzierte, David Osario Arize von Borussia Mönchengladbach, hatte immerhin 14 Mal getroffen.

Auf wen die Bochumer dann treffen werden ist noch nicht klar. Erst am Mittwoch der kommenden Woche wird der zweite Finalist zwischen den B-Junioren des FC Schalke 04 und von Preußen Münster ausgespielt.

Die Liga hatte die U17 des VfL Bochum auf dem fünften Platz abgeschlossen, hinter dem Halbfinalgegner Borussia Dortmund. Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf sind ins Halbfinale der deutschen Meisterschaft eingezogen.