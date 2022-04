Die U19-Bundesliga West-Saison endete am Samstag. Vor allem der Kampf um Platz zwei war spannend, mit dem besseren Ende für den FC Schalke 04.

Am Samstag fand der letzte Spieltag der U19-Bundesliga-Saison in der Weststaffel statt. In dieser Spielzeit wurde nur eine Hinserie ausgetragen, weshalb die 16. Partie für alle Teams die letzte war. Wie sonst auch üblich für den Endspurt wurden alle Duelle zur gleichen Zeit (13 Uhr) angepfiffen.

Der FC Schalke 04 hatte dabei als einziges Team spielfrei. Vor dem Spieltag rangierte die Mannschaft von Trainer-Urgestein Norbert Elgert auf dem zweiten Tabellenplatz, der zur Qualifikation für die Meisterrunde berechtigen würde. Allerdings konnte Bayer 04 Leverkusen mit einem Heimsieg gegen den SC Paderborn noch vorbeiziehen. Diese Chance ließ sich der talentierte Nachwuchs der Werkself allerdings entgehen – das Spiel endete 2:2. Eine große Überraschung. Damit steht S04 in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft um profitierte vom Patzer von Leverkusen.

So lief der 16. Spieltag in der U19 Bundesliga Borussia Mönchengladbach – VfL Bochum 0:1 Viktoria Köln – Preußen Münster 5:3 Borussia Dortmund – Rot-Weiss Essen 1:0 Wuppertaler SV – Rot-Weiß Oberhausen 4:1 Bayer Leverkusen – SC Paderborn 2:2 Alemannia Aachen – Fortuna Köln 1:1 Fortuna Düsseldorf – MSV Duisburg 1:2 1.FC Köln – Arminia Bielefeld 7:0

Meister Borussia Dortmund traf auf das Überraschungsteam der Saison, Rot-Weiss Essen. Nach intensiven 90 Minuten stand der BVB als 1:0-Sieger fest. Nnamdi Collins brachte seine Farben mit dem Pausenpfiff in Führung, es war der goldene Treffer in dieser Partie. Essen verkaufte sich teuer und bot dem Favoriten die Stirn. Dortmund trifft jetzt im Halbfinale auf Schalke.

Auch der VfL Bochum spielte eine starke Saison und besiegte am letzten Spieltag Borussia Mönchengladbach im Auswärtsspiel mit 1:0. Dadurch bestätigte das Team von Heiko Butscher Platz vier.

Wuppertal und Aachen mit versöhnlichem Abschied

Die restlichen Entscheidungen sind bereits an den vorherigen Spieltagen gefallen. Mit dem Wuppertaler SV, Arminia Bielefeld, Fortuna Köln und Alemannia Aachen standen die vier Absteiger schon fest. Wuppertal verabschiedete sich mit einem deutlichen 4:1-Derbysieg gegen Rot-Weiß Oberhausen und auch für Alemannia Aachen hatte die Spielzeit noch ein versöhnliches Ende. Null Punkte hatte Aachen nach 15 Partien auf dem Konto, gegen Fortuna Köln gab es zumindest ein 1:1.