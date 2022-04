S04 U17: Finaleinzug? Cinel tritt noch auf die Bremse

Schalkes U17 hat Fortuna Düsseldorf im ersten Halbfinale um die B-Junioren-Meisterschaft mit 3:0 (0:0) nach Hause geschickt. Trainer Onur Cinel blieb dennoch betont sachlich.

Die U17 des FC Schalke 04 hat ihre tolle Form im ersten Halbfinalspiel und die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft bestätigt. Nach dem 3:0 (0:0) gegen Fortuna Düsseldorf blieb Schalkes Trainer Onur Cinel betont sachlich. Schließlich sei erst die halbe Wegstrecke hinter sich gebracht worden.

Dabei lieferten seine Spieler vor 1.200 Zuschauern im Parkstadion gerade in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende Partie ab. Nach den ersten 45 Minuten hatte es 0:0 gestanden, aber dann drehte S04 auf. „Wir wollten nochmal ein bisschen mehr Druck aufbauen. Wir wollten noch ein paar mehr Tiefenläufe haben in gewisse Räume, die wir vorher besprochen haben. Und noch mehr Bälle aufs Tor schießen, damit wir mehr in die Box kommen und mehr Gefahr ausstrahlen“, erklärte Cinel nach dem Spiel. „Wir wollten mehr gefährliche Situationen schaffen beim Gegner und das ist auch bei den Eckbällen und beim Tor passiert.“

Alle drei Treffer fielen mit dem Kopf. Das 1:0 (47.) und das 3:0 (63.) jeweils nach einer Ecke von Max Grüger durch Niklas Barthel und Vitalie Becker. Das 2:0 ebenfalls durch Becker fiel nach einer Flanke von Enes Kaan Rüzgar. Die Kopfballstärke ist eine echte Waffe, auf die Cinel zählen kann. „Das war schon der Plan. Da fallen ja nicht immer gleich drei Tore. Aber schön, dass sie gefallen sind.“

Angst, dass seine Mannschaft nun in Euphorie verfällt und den Gegner beim Rückspiel unterschätzen könnte, hat er nicht. „Ich brauche nicht warnen, ich brauche auch nicht in Euphorie verfallen, sondern durch das Ergebnis ist die Konstellation für das Rückspiel nicht so viel anders“, erklärte der Fußballlehrer. „Die Spielzeit verringert sich dadurch nicht. Wir fahren nicht nach Düsseldorf und spielen da fünf Minuten, weil wir 3:0 gewonnen haben. Sondern wir spielen nochmal 80 Minuten. Und was in 80 Minuten möglich ist, haben wir heute gesehen.“

Cinel mahnt: „Wir müssen das, was wir am Mittwoch vor allem in der zweiten Halbzeit geleistet haben, nochmal mindestens genauso in Düsseldorf abliefern. Aber es ist natürlich eine tolle Ausgangssituation.“

Dieses erste Hinspiel um die Deutsche U17-Meisterschaft hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Beide Vereine hatten ihre Nachwuchsmannschaften ab der U8 eingeladen und die haben richtig Stimmung gemacht. „Es haben zwei Mannschaften auf dem Platz gestanden, die es verdient haben“, erklärte Cinel. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Auch in der Meisterschaft waren wir mit 43 und 41 Punkten nah beieinander. Es wird auch im Rückspiel ein Spiel auf Augenhöhe werden.“

Aber eben jetzt mit klaren Vorteilen für den S04. Die Knappenkids sollten sich für den 8. Mai schon mal nichts vornehmen. Denn dann steigt das Endspiel im Parkstadion, wenn sich Schalke qualifiziert. Und das ist seit Mittwochabend deutlich wahrscheinlicher geworden. „Ich bin optimistisch, dass sie richtig Lust haben, am Sonntag nochmal alles rauszuhauen“, zählt Cinel auf sein Team.