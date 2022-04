U17: Verfolger patzt - Schalke der West-Meisterschaft ganz nah

Nach einem klaren Sieg ist den B-Junioren des FC Schalke 04 der erste Platz in der U17-Bundesliga kaum noch zu nehmen. Für die Endrunde hat sich S04 bereits qualifiziert.

Einen Spieltag vor dem Ende der Hauptrunde ist den B-Junioren des FC Schalke 04 der ersten Tabellenplatz in der U17-Bundesliga West kaum noch zu nehmen. S04 siegte am Samstag mit 4:0 (2:0) bei Alemannia Aachen.

Da das Verfolgerduell zwischen Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach mit einem 0:0 endete, steht Schalke vor dem abschließenden Heimspiel gegen Fortuna Köln am kommenden Samstag mit zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze der West-Staffel.

Das Team von Onur Cinel darf nach der bisher starken Saison sogar von der Deutschen Meisterschaft träumen. Einen der ersten beiden Plätze, die zur Teilnahme an der Endrunde berechtigen, haben die Königsblauen in jedem Fall sicher. Ob der Gegner im Halbfinale Düsseldorf (Platz zwei, 38 Punkte) oder Gladbach (Platz drei, 37 Punkte) heißen wird, entscheidet sich am nächsten Wochenende.

Gegen Aachen sorgten Forzan Ouedraogo (6.) und Armend Likaj (31.) für eine 2:0-Führung zur Pause. Nach dem Seitenwechsel legten Enes Rüzgar (53.) und Niklas Dörr (79.) nach.

Alle Ergebnisse des 16. Spieltags

Preußen Münster - SC Paderborn 1:5

Fortuna Köln - FC Hennef 0:2

Alemannia Aachen - Schalke 04 0:4

VfL Bochum - Rot-Weiss Essen 2:3

1. FC Köln - SV Lippstadt 5:1

Bayer Leverkusen - Wuppertaler SV 4:1

Arminia Bielefeld - SG Unterrath 3:0

Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach 0:0