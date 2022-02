In der A-Junioren-Bundesliga-West trifft die U19 des 1. FC Köln am Sonntag auf Rot-Weiss Essen. Das Team von Trainer Stefan Ruthenbeck ist einer schwierigen Situation.

„Wir haben keinen Rhythmus“, erklärt Stefan Ruthenbeck, Trainer der U19 des 1. FC Köln, vor dem Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen am Sonntag um 11 Uhr. Der Köln-Nachwuchs steht im Mittelfeld der A-Junioren-Bundesliga-West.

Wegen des Sturms fällt das Training am Freitag aus und Stefan Ruthenbeck meint, dass „wir bei uns bleiben müssen. Wir hatten viele Verletze und Krankheitsfälle.“ In der sehr holprigen Vorbereitung auf die Restserie wurden deshalb gleich vier Testspiele abgesetzt, sodass die Kölner im Jahr 2022 insgesamt erst drei Spiele absolviert haben.

Viele Spieler fehlen

Nicht einfacher macht die Situation, dass der 1. FC Köln in diesem Jahr ohne viele Spieler auskommen muss. Torwart Jonas Urbig ist inzwischen dritter Torhüter bei den Profis und spielt für die U21. Auch Mittelfeldspieler und Kapitän Phillip Wydra ist in der Reserve eingeplant und wird nicht mehr für die A-Junioren spielen. Jens Castrop wurde zudem an den 1. FC Nürnberg verliehen. Dazu kommen Stammspieler, die verletzt fehlen.

„In der U17 sieht es auch sehr dünn aus. Ich werfe die zweite Garde rein“, sagt Ruthenbeck.

Ruthenbeck will „in Schwung kommen“

Momentan stehen die Kölner im Mittelfeld der A-Junioren-Bundesliga-West und anhand der aktuellen Situation macht der Trainer deutlich, dass „es aktuell nicht geht, oben in der Tabelle reinzurutschen. Wir müssen jetzt erstmal selbst in Schwung kommen und das hat Priorität!“

Am Sonntag wartet mit dem Tabellendritten RWE eine laut Ruthenbeck „sehr schwere Aufgabe“ auf die jungen Geißböcke. Trotzdem freut sich der Trainer auf das Spiel, bekommt sein Team doch so wieder ansatzweise einen Spiel-Rhythmus.