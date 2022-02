U19: S04 vor Verfolgerduell - großer Respekt vor RWE

Am kommenden Sonntag (13. Februar, 11 Uhr) kommt es in der U19-Bundesliga zum Derby Schalke gegen RWE. Überraschend sind beide Teams oben dabei.

Mit dem 3:1 (0:1)-Sieg gegen Preußen Münster hat die U19 des FC Schalke 04 die Chance gewahrt, doch noch um den zweiten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft berechtigen würde, mitzuspielen.

Auf diesem Platz steht derzeit Bayer Leverkusen, das aber am Freitag gegen den unangefochtenen Spitzenreiter Borussia Dortmund mit 1:3 verloren hat. Leverkusen hat wie die Königsblauen 18 Punkte auf dem Konto, aber mit neun Partien ein Spiel weniger ausgetragen. Dann folgt bereits Rot-Weiss Essen. Der RWE hat als Tabellenvierter 17 Punkte und neun Spiele ausgetragen.

Dahinter lauern der VfL Bochum mit 16 Zählern und zwei Spielen weniger als der S04, Preußen Münster ebenfalls mit 16 Punkten und einem Spiel weniger. Auch der 1. FC Köln mit acht Spielen und 14 Zählern hat noch Chancen auf die Endrunde.

Das besondere in dieser Saison ist, dass die Mannschaften gegen jeden Gegner nur einmal spielen. Und außer dem BVB, der derzeit in einer eigenen Qualitätsklasse angesiedelt ist, konnte noch keine Mannschaft durchgehend überzeugen. Schalke legte einen tollen Start in die Saison hin mit vier Siegen und einem Unentschieden, ehe in Dortmund der Knacks kam. „Die Liga ist in diesem Jahr sehr eng. Jeder kann jeden schlagen, das sieht man ja auch an der Tabelle“, betont Schalkes Co-Trainer Michael Eppers nach dem hart umkämpften Sieg in Münster.

Es war der erste Dreier nach zuvor vier sieglosen Spielen (zwei Unentschieden, zwei Niederlagen) in Serie. „Das war wichtig für uns als Mannschaft“, nickte Eppers. Er vertrat in Münster den an Corona erkrankten Chef-Trainer Norbert Elgert.

Durch den Sieg mischen die Knappen weiter vorne mit und spielen nicht frühzeitig schon um die „Goldene Ananas“. Das ist doch schön, oder? „Ja, natürlich ist das schön, sagt Eppers. “Wir haben jetzt noch sechs Spiele. Wir wollen einfach jedes Spiel gut Fußball spielen und nach vorne spielen. Und wenn wir das machen, haben wir auch gute Chancen die Partien zu gewinnen.“

Allerdings wisse man auch, dass man in jeder Begegnung alles abrufen muss, um zu gewinnen. Auch gegen Rot-Weiss Essen am kommenden Sonntag im Parkstadion. „Nächste Woche gegen Essen geht es schon wieder weiter. Essen ist in diesem Jahr auch richtig gut. Wichtig ist, dass wir die Mentalität und Entschlossenheit aus der 2. Halbzeit mitnehmen.“