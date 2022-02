Schalke: Zum Jahres-Auftakt gleich ein Verfolgerduell

In der A-Junioren Bundesliga West empfängt der FC Schalke 04 am Sonntag Preußen Münster. So ist die Ausgangslage vor dem Duell.

Ziemlich genau zwei Monate nach dem letzten Pflichtspiel erwacht die U19-Bundesliga West am Wochenende aus der Winterpause. Für die Junioren des FC Schalke 04 steht gleich zu Beginn der Restserie ein Verfolgerduell auf dem Plan: Sie empfangen am Sonntag (11 Uhr, RS-Liveticker) Preußen Münster. Dann treffen zwei Teams mit entgegengesetzten Formkurven aufeinander, sofern sich das nach der lange Pause überhaupt sagen lassen kann. Jedenfalls haben die Gäste ihre letzten drei Partien allesamt gewonnen und sind so etwas wie das Überraschungsteam der bisherigen Saison. In der Tabelle stehen sie auf dem dritten Platz - drei Ränge und einen Punkt vor den Schalkern, die allerdings eine Partie mehr bestritten haben. Heißt im Umkehrschluss: Den Königsblauen bietet sich die Chance, mit einem Sieg wieder direkten Kontakt an die ersten beiden Plätze herzustellen. Zumal der etwas enteilte Spitzenreiter Borussia Dortmund im direkten Duell auf den Tabellenzweiten Bayer Leverkusen trifft. Dabei befand sich S04 dank eines starken Starts in der ersten Saisonphase selbst noch in der Rolle des Gejagten. Doch nach vier Siegen und einem Remis aus den ersten vier Spielen folgte ein Einbruch mit Blick auf die Ergebnisse. Das Team von Norbert Elgert blieb in den vergangenen vier Partien sieglos (zwei Remis, zwei Niederlagen), verlor obendrein auch das Ligapokal-Finale gegen den BVB. Personell hat Schalke zumindest auf externe Zugänge verzichtet, mit Mateusz Lipp gab es einen Abgang. Er wurde nach Polen verliehen. Gegner Münster verpflichtete mit Tekin Cencoglu (BVB U19) einen Neuzugang. "Heiter bis wolkig", hatte Schalkes Trainer Elgert die Hinrunde im kürzlich erschienenen RevierSport-Sonderheft zusammengefasst. Mit Blick auf das zweite Saisonhalbjahr ergänzte er: "Wir wollen uns individuell und gemeinsam jeden Tag verbessern. Tabellarisch werden wir alles dafür tun, oben dranzubleiben." Weitere News zur U19-Bundesliga West gibt es hier.

