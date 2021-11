U19: RWE überholt Schalke, BVB-Stürmer trifft fünf Mal beim 9:1

In der U19-Junioren-Bundesliga stand der 8. Spieltag auf dem Plan. Der BVB feiert einen Kantersieg, RWE hat auch den FC Schalke überholt.

Am Samstag begann der achte Spieltag in der U19-Junioren-Bundesliga. Beim 0:0 gegen Arminia Bielefeld kassierte der VfL Bochum einen unerwarteten Dämpfer. Zwar bleibt der VfL ungeschlagen, dennoch war das torlose Remis ein Rückschlag, wie Bochums Trainer Heiko Butscher konstatierte: Nach dem Schlusspfiff resümierte Bochums Cheftrainer Heiko Butscher: „Insgesamt sind wir natürlich enttäuscht über das Ergebnis. Speziell in der ersten Halbzeit hatten wir drei bis vier hundertprozentige Torchancen um in Führung zu gehen. Das Problem ist demnach, dass wir keine Tore schießen."

Eins zumindest hat Rot-Weiß Oberhausen geschossen. Das reichte für den 1:0-Sieg über den SC Paderborn. Für RWO war es der zweite Sieg, Paderborn bleibt bei einem Dreier stehen. Das war ein ganz wichtiger Erfolg für die Kleeblätter.

Oberhausens Rivale Rot-Weiss Essen wollte am Sonntag auch feiern und die bisher so starke Saison bestätigen. Das gelang, auch wenn es lange nicht so aussah. Denn das Kellerkind Fortuna Köln ging früh in Führung. RWE glich erst nach 74 Minuten durch Timur Kesim aus. Ben Heuser ließ RWE dann in der 84. Minute erneut jubeln. Was für eine Spielzeit der Essener, die nach acht Spieltagen hinter dem BVB auf Rang zwei liegen, noch vor dem FC Schalke, der durch ein 1:1 bei Borussia Mönchengladbach an der Spitze weiter abreißen lassen musste.

Das Ergebnis des Tages gab es in Dortmund: Der Spitzenreiter untermauerte erneut, warum er ganz oben steht. Gegen einen überforderten Gast aus Düsseldorf gab es einen 9:1-Kantersieg. Überragender Mann bei den Borussen war Julian Rijkhoff, der fünf Mal traf.

Konsequenz: Der BVB rennt dem Rest der Liga weg. Bochum und Schalke patzten, RWE siegte zwar, wird aber auf Dauer kein BVB-Konkurrent um Platz eins sein.

Im Kölner Derby erteilte der 1. FC Köln Viktoria Köln beim 5:1 eine Lehrstunde. Dafür ging es auf Platz vier nach oben. Den nächsten Sieg feierte auch der Wuppertaler SV, der das punktlose Schlusslicht Alemannia Aachen mit 2:1 besiegte.