Am Sonntag steigt in Dortmund das mit Spannung erwartete U19-Derby zwischen dem BVB und Spitzenreiter Schalke 04. RevierSport hat mit Norbert Elgert gesprochen.

Einen besseren Rahmen hätte es für das U19-Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 am Sonntag (11 Uhr) nicht geben können. Der BVB ist mit 13 Zählern (13:4 Tore) Zweiter, Schalke steht mit der gleichen Punktzahl und dem besseren Torverhältnis (20:3 Tore) auf dem Platz an der Sonne. Kurzum: Es ist ein richtiges Top-Spiel.

Schalke-Coach Norbert Elgert erwartet einen qualitativ hochwertigen Gegner: "Die U19 des BVB ist individuell herausragend besetzt. Zu dem bereits vorhandenen Spielermaterial sind in letzter Zeit weitere große Talente wie Jamie Bynoe-Gittens, Abdoulaye Kamara und Julian Rijkhoff gekommen. Es wird definitiv eine große Herausforderung für uns. Beide Mannschaften haben einen gelungenen Start hingelegt. Ob wir uns auf Augenhöhe bewegen, darüber mache ich mir keine Gedanken", erklärte der 64-Jährige gegenüber RevierSport.

Zufrieden bin ich eher selten, aber wir sind sicherlich individuell und gemeinsam auf einem guten Weg. Trainer-Ikone Norbert Elgert über die Entwicklung seiner Mannschaft.

Die Schalker A-Jugend konnte im bisherigen Saisonverlauf überzeugen und egalisierte beim Tabellendritten Bayer 04 Leverkusen am vierten Spieltag einen 0:2-Rückstand. Die restlichen vier Partien wurden allesamt gewonnen. Trotzdem sieht die Trainer-Legende sein Team noch nicht am Maximum: "Zufrieden bin ich eher selten, aber wir sind sicherlich individuell und gemeinsam auf einem guten Weg."

Bei Auswärtsspielen in Dortmund sah die Elgert-Elf in den vergangenen Jahren meist gut aus und fuhr häufig mit drei Punkten zurück nach Gelsenkirchen. Das letzte Kräftemessen an der Adi-Preißler-Allee entschied Schalke im Oktober 2019 deutlich mit 4:0 für sich. Damaliger Doppeltorschütze: Malick Thiaw. Der Innenverteidiger – mittlerweile ein fester Bestandteil der Lizenzspielerabteilung – traf nicht nur zweimal, sondern schaltete auch BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko aus.

Die besondere, positive Rivalität möchte ich gar nicht weg reden. Aber für dieses Spiel gibt es wie für jede andere Partie auch nicht mehr oder weniger als drei, einen oder gar keinen Punkt. Der Schalke-Coach.

36-mal stand Elgert als Schalke-Coach an der Seitenlinie gegen Dortmund, dabei konnte er 18 Siege (sieben Remis, elf Niederlagen) bejubeln. In der laufenden Saison der Profis kommt es nach dem Bundesliga-Abstieg des S04 nicht zum Revierderby. Hofft der Trainer, dass dadurch mehr Fans zum U19-Duell kommen? "Das nehmen wir, wie es kommt. Die besondere, positive Rivalität möchte ich gar nicht weg reden. Aber für dieses Spiel gibt es wie für jede andere Partie auch nicht mehr oder weniger als drei, einen oder gar keinen Punkt", betonte Elgert.