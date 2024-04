Borussia Dortmund 17:30 Bayer 04 Leverkusen 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Timon Wellenreuther und Lars Unnerstall können in der kommenden Saison Champions League spielen. An diesem Erfolg in den Niederlanden haben die beiden Ex-Schalker ihren Anteil.

Während Markus Schubert mit Vitesse Arnheim in den Niederlanden einen Tiefpunkt seiner Karriere erlebte, spielen zwei andere ehemalige Schalker Torhüter in der Erendivisie groß auf. Denn mit Timon Wellenreuther und Lars Unnerstall haben gleich zwei Top-Keeper eine königsblaue Vergangenheit. Und die Zukunft der beiden sieht ebenso rosig aus. Wellenreuther ist mit Feyenoord Rotterdam schon vier Tage vor dem Ende der Saison beinahe sicher für die Champions League qualifiziert und kann sich wohl auch über die Vize-Meisterschaft hinter PSV Eindhoven freuen. Unnerstall dürfte mit Twente Enschede die Teilnahme an der Qualifikation für die Königsklasse nicht mehr zu nehmen sein. Dabei begann die Saison für den 28 Jahre alten Wellenreuther eigentlich gar nicht optimal. Er war hinter Justin Bijlow nur Ersatzkeeper des amtierenden niederländischen Meisters. Durch die Verletzung der eigentlichen Nummer eins kam er zum Zug. 18 Spiele hat Wellenreuther bislang absolviert und in zehn davon kein Gegentor kassiert. Nur Mathew Ryan (AZ Alkmaar, elfmal zu Null) und Walter Benitez (PSV, 17) haben mehr Spiele ohne Gegentreffer auf dem Konto. Unnerstall ist im Gegensatz dazu bei Twente Enschede gesetzt. Nur in einem Ligaspiel kam er nicht zum Einsatz. Seine Quote ist nicht weniger gut. In 29 Liga-Spielen musste auch er in zehn kein Gegentor hinnehmen. Seinen Vertrag hat er 33-Jährige vor der Saison bereits bis 2027 verlängert. Damit soll aber wohl, geht es nach ihm, lange nicht Schluss sein. „Wenn ich fit bleibe, will ich bis 40 hier weiterspielen. Das wäre top. Ich will die Entwicklung des Klubs weiterhin miterleben und mitgestalten“, sagte er im vergangenen Dezember der Sport Bild. 'Unnerstall Superstar' wird er längst von Fans und Verein genannt. „Es ist ein schönes Gefühl, eine solche Wertschätzung zu erfahren.“ Wellenreuthers Vertrag in Rotterdam gilt noch bis Juni 2025. Wie es danach oder bis dahin weitergeht, ist noch nicht ganz klar. „Ich plane nicht groß, denke von Jahr zu Jahr. Vergangene Saison war ich von Anderlecht noch ausgeliehen, dann hat mich Feyenoord gekauft, mein Vertrag läuft bis 2025. Im Optimalfall werde ich in diesem Zeitraum die Nummer eins“, sagte er im vergangenen Jahr dem kicker. Selbst wenn das nach der Rückkehr von Bijlow nicht gelingen sollte, eine gute Visitenkarte hat er für sich in dieser Spielzeit auf jeden Fall abgegeben.

