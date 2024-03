Die Teams des DFB werden ab 2027 nicht mehr von Adidas ausgerüstet. Damit endet eine Ära nach vielen Jahrzehnten.

Das Adidas-Logo zählte bisher fest zum Merkmal der Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Ab 2027 wird das nicht mehr der Fall sein. Denn wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstagnachmittag mitteilte, endet die Partnerschaft mit dem Sportartikelhersteller Ende 2026. Anschließend werden alle Mannschaftes des DFB von Nike ausgerüstet.

Mit der US-Marke hat sich der DFB auf einen Vertrag bis 2034 geeinigt. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Nike und über das in uns gesetzte Vertrauen. Die künftige Partnerschaft ermöglicht es dem DFB, auch in der kommenden Dekade zentrale Aufgaben mit Blick auf eine umfassende Entwicklung des Fußballs in Deutschland wahrzunehmen", erklärt Verbandspräsident Bernd Neuendorf. "Klar ist aber auch: Bis Dezember 2026 werden wir uns mit aller Kraft für den gemeinsamen Erfolg mit unserem langjährigen und aktuellen Partner adidas engagieren, dem der deutsche Fußball seit mehr als sieben Jahrzehnten sehr viel zu verdanken hat."

Die Partnerschaft mit dem bisherigen Ausrüster Adidas überdauerte sieben Jahrzehnte und war bei den Gewinnen der vier Weltmeisterschafts- und drei Europameisterschafts-Titeln bereits präsent. Erst vor wenigen Tagen präsentierten die Firma aus Herzogenaurach und der DFB die Trikots für die anstehende EM.

Der bevorstehende Wechsel zur Nike sei laut Dr. Holger Bask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG das Ergebnis einer transparenten und diskriminierungsfreien Ausschreibung. "Nike hat das mit Abstand beste wirtschaftliche Angebot abgegeben und zudem mit seiner inhaltlichen Vision überzeugt, die auch ein klares Bekenntnis für die Förderung des Amateur- und Breitensports sowie die nachhaltige Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland beinhaltet. Der Zeitpunkt der Ausschreibung ist im Hinblick auf die Planungs- und Vorlaufszeiten üblich und war im Vorfeld mit allen relevanten Marktteilnehmern besprochen."