Seine ersten Schritte im Profifußball ging Haji Wright bei Schalke 04. Mittlerweile ist der Nationalspieler der USA in England angekommen und sorgt mit Coventry City für Aufsehen.

2016 wagte Haji Wright den Schritt "über den großen Teich" aus seinem Heimatland, den USA, in die Knappenschmiede des FC Schalke 04. Für die U19 glänzte der Stürmer mit 15 Toren und zwölf Vorlagen in nur 30 Spielen, hinzu kamen 14 Treffer und fünf Assists für die U23. Im Profikader sollte es dennoch nur für sieben Einsätze (ein Tor) reichen.

Über Stationen in den Niederlanden bei VVV-Venlo und in Dänemark bei SönderjyskE führte es den US-Amerikaner in die Türkei zu Antalyaspor. Beim Erstligisten empfahl sich Wright mit 35 Scorern (31 Tore, fünf Vorlagen) in 64 Spielen nicht nur für die Nationalmannschaft - bei der ihm bei der Weltmeisterschaft in Katar ein Treffer gegen die Niederlande gelang -, sondern auch für einen neun Millionen Euro schweren Wechsel zum englischen Zweitligisten Coventry City.

Dort ist der mittlerweile 25-Jährige ebenfalls auf Anhieb eingeschlagen - und sorgte am vergangenen Wochenende für mächtig Aufsehen. Im FA-Cup-Viertelfinale beim Premier-League-Neunten, den Wolverhampton Wanderers, wurde Wright mit einem Treffer in der zehnten Minute der Nachspielzeit zum entscheidenden Mann in einer spektakulären Schlussphase.

1:2 in der 88., 3:2 in der 90.+10

Kurz nach der Pause war der Außenseiter in Führung gegangen, doch Wolverhampton schlug zurück. Zwei Treffer in der 83. und 88. Minute drehten das Spiel und sorgten für den vermeintlich sicheren Halbfinal-Einzug des Favoriten.

Das konnte den Zweitligisten allerdings nicht beeindrucken. Ellis Simms, der bereits das 1:0 erzielt hatte, glich in der siebten Minute der Nachspielzeit nach einer verlängerten Wright-Flanke aus. Nur drei Minuten später sorgte Wright dann selbst per Direktabnahme aus 15 Metern für das 3:2 und löste das Halbfinal-Ticket für Coventry. Am 20. April geht es für den US-Amerikaner und seine Kollegen in der Runde der letzten Vier im legendären Wembley Stadium gegen Manchester United weiter.

Topscorer und Chancen auf die Playoffs in der Liga

Auch in der Liga läuft es für den Angreifer, der auch auf den Flügel ausweichen kann, rund. Mit 13 Toren und sechs Vorlagen in der Championship ist Wright sowohl bester Torschütze als auch bester Vorlagengeber seines Klubs und trug einen entscheidenden Teil dazu bei, dass Coventry sich aus dem Tabellenkeller löste und plötzlich sogar wieder Aufstiegschancen hat.

Zwischenzeitlich lag der Verein auf Platz 20 und musste nach unten schauen, nun ist man Achter und schielt auf Platz sechs, der zu den Playoffs (Halbfinale und Finale zwischen den Plätzen 3 bis 6) um den dritten Aufstiegsplatz berechtigen würde. Der Rückstand auf Norwich City beträgt nur vier Zähler, wobei Coventry sogar noch ein Spiel in der Hinterhand hat.

Nicht ausgeschlossen also, dass das FA-Cup-Halbfinale in diesem Jahr nicht der einzige Auftritt in Wembley von Wright und Coventry sein wird. Dort wird schließlich auch das Playoff-Finale um den Aufstieg ausgetragen - und natürlich das mögliche Endspiel im Pokal, von dem Wright nach so einem Auftritt wie im Viertelfinale durchaus träumen darf...