Im Januar 2024 startete Ismail Atalan eine neue Traineraufgabe. Mittlerweile ist er gute drei Monate in Nordmazedonien tätig.

"Das Ziel ist klar formuliert: In den verbleibenden 15 Spielen wollen wir den Abstand nach unten vergrößern und sorgenfrei durch die Saison kommen. Ab dem Sommer hat der Verein dann andere Pläne. Aber ich will erst den ersten Schritt machen und dann schauen wir mal wie es weitergeht", sagte Ismail Atalan im Januar 2024 bei seinem Amtsantritt beim FK Gostivar gegenüber RevierSport.

Mittlerweile ist der ehemalige Trainer der Sportfreunde Lotte, des VfL Bochum und des Halleschen FC fünf Begegnungen weiter - und er steht nach einem Sieg und vier Unentschieden auf Platz sechs. "Wir haben uns gut entwickelt. Es geht in die richtige Richtung. Die Spiele hier sind sehr eng und es ist immer ein harter Kampf. Wenn man die Ergebnisse studiert, dann sieht man schnell, dass viele Spiele mit einer Punkteteilung oder einem Sieg mit einem Tor Unterschied enden", erzählt der 43-jährige Fußballlehrer.

1:1, 2:2, 2:0, 1:1, 0:0: so lauteten die bisherigen Ergebnisse von Atalan mit Gostivar. Seit fünf Spielen ist FK ungeschlagen und belegt aktuell Rang sechs. "Wir sind voll im Soll, spielen guten Fußball und der Präsident ist zufrieden", bilanziert Atalan.

Dass es für seine Mannschaft so ordentlich läuft, hat Atalan natürlich zu verantworten. Er stabilisierte das Team und gab diesem auch einen spielerischen Ansatz mit auf den Weg. Die Mannschaft steht auf den deutschen Trainer. Und dieser hat mit einem Landsmann auch einen echten Leader im Team, quasi Atalans verlängerter Arm.

Er dirigiert die Mannschaft lautstark in englischer Sprache und die Jungs folgen ihm. Ich bin froh, dass er hier ist. Atalan über Meißner

Die Rede ist von Thomas Meißner. Der Innenverteidiger ist der Abwehrchef der Gostivar-Defensive und wechselte Ende Januar von Hansa Rostock nach Nordmazedonien.

Meißner kommt auf 58 Einsätze in der 2. Bundesliga und 103 Spiele in der 3. Liga. Er stand neben Rostock auch schon beim MSV Duisburg (66 Spiele) und bei Borussia Dortmund II (70 Begegnungen) unter Vertrag. Zudem ist Nordmazedonien nicht seine erste Auslandsstation. Bei Puskás AFC (Ungarn) sowie den niederländischen Klubs ADO Den Haag und Willem II war der gebürtige Schweinfurter auch schon aktiv.

Atalan ist voll des Lobes für Meißner: "Thomas ist eine Maschine. Er hat sich hier von Tag eins super eingeführt und zurechtgefunden. Andere, die aus der 2. Bundesliga kommen, würden wahrscheinlich mehr Anlaufzeit benötigen. Thomas spielt aber sein Ding. Er ist mental sehr stark und sportlich ein toller Innenverteidiger. Er dirigiert die Mannschaft lautstark in englischer Sprache und die Jungs folgen ihm. Ich bin froh, dass er hier ist."

Und Atalan: Wie lange wird er in Nordmazedonien bleiben? Die Antwort des Familienvaters, dessen Frau und drei Kinder im münsterländischen Senden leben, lautet: "Mein Vertrag ist bis zum Saisonende gültig. Sportlich läuft es prima. Ich lebe in Skopje in einem Apartment und die Stadt ist auch schön. Aber, klar: Es gibt auch Dinge, die besser sein könnten, wie zum Beispiel die Entfernung zum Trainingsplatz. Wir fahren täglich 60 Kilometer hin und zurück. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ich hier Trainer sein und mich weiterentwickeln darf. Diese Station ist auf jeden Fall eine sehr wertvolle Erfahrung für mich."