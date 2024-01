Nach einem halben Jahr ohne Beschäftigung steht Ismail Atalan wieder in Lohn und Brot. Der Fußballlehrer wechselt ins Ausland.

Im Juli 2023 war es, als RevierSport berichtete, dass Ismail Atalan nach wenigen Monaten als Taktik-Trainer des türkischen Süper-Lig-Klubs Alanyaspor zurücktrat.

"Es war von Beginn an klar, dass ich am Saisonende wieder gehe. Ich habe mir das angeschaut und es war eine super Erfahrung. Die Arbeit mit Ömer Erdogan war sehr angenehm. Er war auch traurig, dass ich gehe. Aber für mich war die Mission erfüllt und damit auch beendet", erklärte Atalan.

Nun beginnt der 43-jährige Fußballlehrer eine neue Mission - in Mazedonien. Hier übernimmt er den Erstligsten FK Gostivar. Dieser wird von einem türkischen Geschäftsmann finanziell unterstützt. "Wir haben uns in meiner Zeit bei Alanya kennengelernt und Kontakt gehalten. Wir haben uns immer wieder mal unterhalten und dann hat er mir das Angebot als Trainer bei Gostivar unterbreitet. Ich habe mir das alles angehört und auch vor Ort angeschaut. Nach Rücksprache mit meiner Familie habe ich das Angebot angenommen und zunächst bis zum Saisonende unterschrieben", erzählt Atalan unserer Redaktion.

Gostivar hat einen 14-Punkte-Rückstand auf einen der beiden Europapokal-Plätze und einen Sechs-Zähler-Vorsprung auf den 10. Rang, der die Abstiegsrelegation in der 12er-Liga bedeuten würde. Atalan: "Das Ziel ist klar formuliert: In den verbleibenden 15 Spielen wollen wir den Abstand nach unten vergrößern und sorgenfrei durch die Saison kommen. Ab dem Sommer hat der Verein dann andere Pläne. Aber ich will erst den ersten Schritt machen und dann schauen wir mal wie es weitergeht."

Ismail Atalan war schon Trainer in Lotte, Bochum und Halle

Der ehemalige Erfolgstrainer der Sportfreunde Lotte, der den heutigen Oberliga-Westfalen-Tabellenführer einst in die 3. Liga und ins DFB-Pokal-Viertelfinale führte, war in Deutschland zuletzt von Februar bis Juni 2020 für den Halleschen FC als Cheftrainer verantwortlich. Davor arbeitete der Familienvater aus dem münsterländischen Senden von Juli bis Oktober 2017 für den VfL Bochum in der 2. Bundesliga.

In Lotte war Atalan gleich zweimal beschäftigt: Januar 2015 bis Juli 2017 und April 2019 bis Februar 2020. Seine Trainer-Laufbahn startete der ausgebildete Versicherungsfachmann beim SC Gievenbeck II und Davaria Davensberg jeweils als Spielertrainer. Seine erste Cheftrainer-Anstellung war die beim SC Roland Beckum. Zuletzt führte er, wie beschrieben, als Co-Trainer Alanyaspor in der Süper Lig zum Klassenerhalt. Nun geht es für ihn in Mazedonien beim aktuell Tabellenfünften FK Gostivar weiter.