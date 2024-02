Nach über einem Jahrzehnt kehrt ein ehemaliger Bundesliga-Torwart in seine Heimat nach Polen zurück.

Rafal Gikiewicz wird den Fans der Fußball-Bundesliga ein Begriff sein. Der nie um einen Spruch verlegene Pole stand in Deutschland in 126 Spielen der 1. und 100 Partien der 2. Bundesliga zwischen den Pfosten.

Nach den Stationen Eintracht Braunschweig, SC Freiburg, Union Berlin, FC Augsburg und zuletzt Ankaragücü zieht es den Torwart knapp zehn Jahre nach seinem Abschied aus Breslau Richtung Braunschweig wieder nach Polen. Der 36 Jahre alte Torhüter unterschrieb in dieser Woche beim Erstligisten Widzew Lodz einen Vertrag bis zum Saisonende mit Option auf eine weitere Spielzeit. In der Ekstraklasa ist das Transferfenster noch bis zum 27. Februar geöffnet.

"Die ersten Gespräche mit Rafal haben wir Anfang Februar geführt. Nach seiner Vertragsauflösung in der Türkei entstand eine neue Situation und wir haben uns an den Vertragstisch gesetzt. Das ist ein Spieler mit einer großen Erfahrung aus der Ekstraklasa, Bundesliga und Süper Lig. Rafal ist immer noch sehr ambitioniert und mental stark. Er wird sehr gut in unsere Kabine passen", erklärt Tomasz Wichniarek (51), Widzew-Sportdirektor und Cousin des ehemaligen Arminia-Bielefeld- und Hertha-BSC-Profis Artur Wichinarek.

Gikiewicz, der in Polen für Slask Wroclaw, Jagiellonia Bialystok, Stomil Olsztyn, Wigry Suwalki, Drweca NML, Bore Miasto und Sokol Ostroda im Tor stand, freut sich auf die Rückkehr in sein Heimatland. Er will Widzew Lodz im Abtiegskampf der Ekstraklasa helfen.

Gikiewicz: "Die Rückkehr nach Polen ist für mich sowohl sportlich als auch mental eine Herausforderung. Ich weiß, dass viele Leute davon ausgehen, dass ich ab sofort viele Punkte für Widzew festhalte. Doch alleine werde ich keine Spiele gewinnen. Ich werde versuchen, meine Mannschaftskollegen zu unterstützen und ihnen meine Erfahrungen weitergeben. Zusammen können wir einiges erreichen und den Widzew-Fans Freude bereiten - für sie spielen wir!"