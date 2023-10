Ajax Amsterdam: Sorge um Huntelaar - Ex-Schalke-Profi vorübergehend zurückgetreten

Klaas-Jan Huntelaar legt seine Arbeit bei Ajax Amsterdam auf unbestimmte Zeit nieder. Die Schalke-Legende ist an Burnout erkrankt.

Klaas-Jan Huntelaar ist eine Legende. Sowohl beim Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 als auch in seiner Heimat bei Ajax Amsterdam. Diesen Status hat sich der heute 40-jährige Ex-Profi vor allem dank seiner Treffsicherheit erarbeitet.

Zwischen 2010 und 2017 sowie in der Rückrunde der Saison 2020/21 absolvierte Huntelaar insgesamt 249 Pflichtspiele für Schalke. Starke 128 Tore gelangen dem „Hunter“ dabei. Mit 82 Bundesligatoren für S04 ist er hinter Klaus Fischer der zweiterfolgreichste Torjäger der Schalker Vereinsgeschichte. Vor zwei Jahren beendete er seine aktive Laufbahn, nun hat der Niederländer aber gesundheitliche Probleme.

Wie niederländische Medien übereinstimmend berichten, ist der frühere Stürmer vorübergehend von seinen Aufgaben bei Ajax Amsterdam zurückgetreten. Huntelaar leide an einem Burnout. Er habe sich krank gemeldet, wie ein Vereinssprecher dem Portal "Voetbal International" bestätigt. Wann Huntelaar seine Arbeit wieder aufnehmen kann, sei unklar. Er ziehe sich auf unbestimmte Zeit zurück, um wieder gesund zu werden.

Ex-Schalke-Profi Huntelaar hatte unter Sven Mislintat kein Mitspracherecht

Beim niederländischen Topklub Ajax Amsterdam steht Huntelaar bis Sommer 2027 unter Vertrag. Zuletzt hatte sich der frühere Nationalspieler in erster Linie um den Nachwuchsbereich des Traditionsklubs gekümmert und stand nicht in der Verantwortung, als der Verein in eine tiefe Krise rutschte. Der frühere Bundesliga-Manager Sven Mislintat (zuletzt VfB Stuttgart) wurde hingegen nach nur vier Monaten entlassen. Wie der Klub mitteilte, hatte der frühere BVB-Scout nicht mehr die volle Unterstützung im Verein.

Mislintat hatte bei Ajax Amsterdam nicht auf Klaas-Jan Huntelaar gesetzt. Der Ex-Schalker besaß bei den Sommer-Transfers kein Mitspracherecht und wurde in die Jugendarbeit gedrängt.